HTC U12 Life dostupan u mts-u

Najnoviji i najpristupačniji model iz HTC nagrađivane porodice U: HTC U12 life od sada je dostupan u mts ponudi i na mts prodajnim mestima u gradovima širom Srbije.

Dizajniran tako da odražava vas – vaše nezaboravne fotografije, jedinstveni smisao za stil, vaš lični način interakcije sa telefonom – novi U12 life zrači predivnim, upadljivim dizajnom, sa neverovatnom vrednošću, kao i sledećim impresivnim karakteristikama:

Izuzetna dvostruka kamera. Dodajte viši nivo kreativnosti portretima pomoću profesionalnog fokusa na objektu i mekanog, delikatnog zamućenja pozadine, kao kod skupih vrhunskih kamera. Ili snimite predivne 4K video zapise zapanjujuće oštrine, idealne za vaš sledeći viralni klip za YouTube ili Instagram. Prednja kamera pruža selfije bogate detaljima čak i u mraku, pomoću blica i režima ulepšavanja sa kojima ćete uvek biti spremni za snimak iz blizine.

Vaš telefon izgleda dobro kao vi. U12 life ima izvanrednu i jedinstvenu dvostruku završnu obradu sa mekanim, suptilnim prugama na jedinstvenom akrilnom staklu sa metalnim dizajnom koji okružuje živopisni 18:9 full-body ekran. Uživajte u novoj dimenziji dodira sa čvrstim prianjanjem koji omogućava odličan osećaj u Osim toga, U12 life je ojačan tako da bude otporan na ogrebotine i sačuva lep izgled. To je potpuno nov pristup našem Liquid Surface dizajnu.

Dugotrajna baterija. Za napajanje izuzetnih kamera i velikog, prelepog ekrana, U12 life koristi bateriju od 3600 mAh, tako da možete da surfujete, igrate, gledate i radite još mnogo toga kad god i koliko god želite. Takođe, mobilna platforma Qualcomm Snapdragon 636 pruža inteligentnu, vrhunsku efikasnost, tako da možete da obavljate više stvari odjednom bez iscrpljivanja baterije. Omogućava brzinu preuzimanja podataka do 600 Mb/s (ako je dostupno).

U12 life pruža iznenađujuću snagu i performanse za ovako pristupačan pametni telefon.

HTC U12 life možete kupiti uz mts OMORIKA 2 postpejd tarifu već za 15.600 dinara. Dobijate neograničene razgovore i poruke prema svim mrežama, 6GB interneta i 6 meseci besplatan mts TV GO za sve vaše omiljene televizijske sadržaje gde god da se nalazite.