HTC Vive Cosmos dostupan i u Srbiji

Kompanija HTC predstavila je domaćoj javnosti novi Vive Cosmos, premijum sistem virtualne realnosti (VR) zasnovan na PC-ju, i najavila dostupnost ovog uređaja na našem tržištu. Novi HTC Vive Cosmos biće u prodaji u svim radnjama Tehnomanije po ceni od 99.990 dinara.

HTC Vive Cosmos napravljen je da se prilagodi potrebama VR klijenata sa lakoćom, svestranošću i performansama u fokusu.

Potpuno novi Vive sistem praćenja pruža pojednostavljenu postavku koja ubrzava i olakšava ulazak u VR kao nikada do sada, pomoću šest senzora kamera za široko i precizno praćenje iznutra ka spolja. Cosmos ima kombinovanu rezoluciju piksela od 2880 x 1700 – što je uvećanje od 88% u odnosu na originalni Vive – pružajući kristalno čist tekst i grafiku. Novi LCD paneli smanjuju razdaljinu između piksela i u kombinaciji sa pravim RGB ekranima umanjuju efekat gledanja kroz mrežu.

HTC Vive Cosmos pruža doživljaj odmah iz pakovanja, a jednostavno ga je podesiti i skočiti u virtuelne svetove pomoću novog sistema Vive Reality System. Vive Cosmos je prvi uređaj koji nudi Vive Reality System, iznova osmišljeno osnovno softversko iskustvo za Vive.

Reč je o vrhunskoj platformi virtuelne realnosti i ekosistemu koji stvara realistična VR iskustva namenjena kompanijama i krajnjim korisnicima. Jedinstveni dizajn koji se podiže nagore omogućava korisnicima da prelaze iz stvarnog sveta u virtuelnu realnost za nekoliko sekundi – bez ometanja VR putovanja. Superiorna ergonomija i udobnost omogućavaju duža VR iskustva, a integrisane slušalice za nošenje preko uha pružaju potpuno okružujući zvuk. Namenjen svima od dece, gejmera ili prosto avanturista radoznalih da kroče u nepoznato.