HTC VIVE na MWC-u predstavlja premijum VR i 5G iskustvo

HTC VIVE™ danas predstavlja VIVE Focus Plus, najnoviji premijum samostalni VR hardver za poslovne korisnike. Vive je nadogradio postojeću Focus kacigu sa šest stepeni slobode (six degrees of freedom – 6DoF) kako bi uključio dual 6DoF kontrolere, dajući korisnicima mogućnost da bez problema ostvare interakciju sa svojim virtualnim okruženjem sa istom nivoom slobode kao i uz PC VR uređaje. Ovo poboljšanje programerima olakšava prenos postojećeg PC VR sadržaja, a istovremeno ga čini mobilnijim i jednostavnijim za upotrebu.

„Najava Vive Focus Plus uređaja dodatno svedoči o našoj posvećenosti brzom uspostavljanju i unapređenju VR tržišta za kompanije i potrošače“, rekao je Paul Brown, generalni direktor HTC Europe. „Razvoj Vive Focus Plus otvara put ka dubljoj uključenosti, realnijim obukama i simulacijama, te lakšem prenošenju iskustava sa PC-a na samostalnu kategoriju.”

Zamagljujući linije između realnosti i virtuelnog, Vive Focus Plus korisnicima donosi veću udobnost i potpunu podršku za preduzeća. Lakšim prijanjanjem na glavu, Vive Focus Plus nudi udobnost i postavlja temelje za produžene VR sesije neophodne komercijalnim korisnicima. VIVE Focus Plus se isporučuje sa nekoliko profesionalnih funkcija, uključujući Kiosk Mode, Gaze Support i alate za daljinsko upisivanje, nadgledanje i upravljanje sa više VR kaciga odjednom.

VIVE Focus Plus će podržavati 19 jezika, od drugog kvartala 2019. godine biće moguće kupiti na 25 tržišta širom sveta putem sajta www.vive.com. Na većini tržišta, proizvod će uključivati licencu za upotrebu za preduzeća bez dodatnih troškova.

Zahvaljujući VIVE WAVE platformi sa sadržajem iz VIVEPORT-a, pretplatnici će takođe imati pristup sve većoj biblioteci naslova u okviru nedavno najavljene Viveport Infinity ponude. Viveport Infinity prvi je neograničeni pretplatnički servis za VR uz koji, po niskoj mesečnoj naknadi, pretplatnici mogu istraživati širok spektar igara, aplikacija, iskustava i još mnogo toga. Osim sa Vive Focus Plus, Viveport Infinity je kompatibilan i sa vrhunskim VR sistemima zasnovanim na PC-ju, kao i sa punim spektrom VR kaciga koje podržavaju WAVE platformu. Nakon pokretanja ove usluge 2. aprila pretplatnici će biti u prilici da koriste jedan nalog za sve uređaje u VR portfoliju.

NOVI INOVATIVNI KONTROLERI

Vive Focus Plus poseduje dva ultrazvučna 6DoF kontrolera sa analognim okidačem, a koji korisniku omogućavaju kontrolu objekata ili interakcije unosom osetljivim na pritisak, čineći iskustvo jedinstvenim. Osim toga, pomoću WAWE platforme i SDK alata, prenos VR-a baziranog na PC platformi na Vive Focus Plus biće relativno lako za programere.

Kompanije širom sveta, uključujući SimforHealth i Immersive Factory već koriste Vive Focus Plus za medicinske treninge i bezbednosne simulacije. Ovo all-in-one rešenje koje pokreće Qualcomm® Snapdragon™ 835 mobilna VR platforma omogućava poslovnim tržištima da sarađuju i uključe se na nove i efikasne načine.

„U našoj posvećenosti zdravlju i sigurnosti na radu, jednostavno smo preneli našu celokupnu lepezu proizvoda za obuku uočavanja rizika sa Vive Pro do Vive Focus Plus kako bismo olakšali razvoj naše korporacije”, rekao je Olivier Pierre, direktor i osnivač kompanije Immersive Factory. „Vive Focus Plus će naše klijente savršeno preneti u realistično okruženje omogućujući im pun pokret, podržavajući pamćenje procesa i procedura, te poboljšati ponašanje stvarajući posledice njihovog delovanja. Imati profesionalnu VR kacigu izuzetno je važno za našu široku integraciju i implementaciju virtualne stvarnosti za obuku radne snage u velikim grupama koje imaju postrojenja u celom svetu i koji su ranije opremu videli kao prepreku.“

„Uz HTC-ov Vive Focus Plus sa vrhunskim procesorom i 3K AMOLED ekranom, u mogućnosti smo da kreiramo realistična i impresivna 3D okruženja za naše medicinske simulatore i pružamo bolje ishode treninga pružaocima usluga medicinske zaštite bez žica ili povezanih računara“, rekao je Olivier Gardinetti tehnički direktor kompanije SimforHealth. „Štaviše, 6DOF kontroleri su poboljšali način za obavljanje specifičnih medicinskih interakcija koje nisu bile moguće uz regularne 3DOF kontrolere. Simulatori Simforhealth-a sada imaju bolje i udobnije korisničko iskustvo.“