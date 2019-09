HTC Vive najavljuje Vive Cosmos

HTC VIVE® danas je najavio karakteristike i funkcionalnosti novog modela VIVE COSMOS, kao i bonuse za naručivanje u pretprodaji. Vive Cosmos je najnoviji premijum sistem virtualne realnosti (VR) zasnovan na PC-ju koji je kreiran uz novi nivo dostupnosti i jednostavnosti upotrebe, dizajniran da raste sa korisnicima tokom vremena pomoću modularnog dizajna prednje ploče koji može da menja funkcionalnosti uređaja, kao što je nedavno najavljena modifikacija Vive Cosmos External Tracking (eksterno praćenje). Cosmos će biti pušten u prodaju u Evropi 3. oktobra, dok će pretprodaja početi 12. septembra.

Vive Cosmos je napravljen da se prilagodi potrebama VR klijenata sa lakoćom, svestranošću i performansama u fokusu. Potpuno novi Vive sistem praćenja pruža pojednostavljenu postavku koja ubrzava i olakšava ulazak u VR kao nikada do sada, pomoću šest kamera senzora za široko i precizno praćenje iznutra ka spolja.

Cosmos ima kombinovanu rezoluciju piksela od 2880 x 1700 – što je uvećanje od 88% u odnosu na originalni Vive – pružajući kristalno čist tekst i grafiku. Potpuno novi LCD paneli smanjuju razdaljinu između piksela i u kombinaciji sa pravim RGB ekranima umanjuju efekat gledanja kroz mrežu.

Jedinstveni dizajn koji se podiže nagore omogućava korisnicima da skaču između realnosti i virtuelne realnosti za nekoliko sekundi – bez ometanja VR putovanja. Superiorna ergonomija i udobnost omogućavaju duža VR iskustva, a integrisane slušalice za nošenje preko uha pružaju potpuno okružujući zvuk. Cosmos takođe ima potpuno redizajnirane kontrolere koji maksimalno povećavaju funkcionalnosti unutar VR-a i pružaju povećanu udobnost prilikom dugotrajnih sesija. Cosmos je takođe kompatibilan sa Vive bežičnim adapterom za one koji žele da se kreću u VR-u, a da ne budu privezani.

Zahvaljujući modularnom dizajnu prednje ploče, Vive Cosmos je najsvestraniji premijum VR uređaj do sada, dizajniran tako da budući dodaci promene funkcionalnost uređaja, čime će korisnicima pružiti mogućnost da njihov uređaj raste sa njima tokom vremena.

Prvi zvanični „mod“ koji je danas najavljen je Vive Cosmos External Tracking Mod (modifikacija za eksterno praćenje) za korisnike koji žele da nastave da koriste svoje postojeće Lighthouse bazne stanice za scenarije praćenja, ali takođe žele da iskoriste superiorne performanse modela Vive Cosmos. Ovaj prvi mod kompatibilan sa baznom stanicom podržava Vive-ov ekosistem periferija uključujući Vive Tracker, pružajući slobodu kontrole bez presedana za upravljanje u VR-u. Ovaj novi mod biće dostupan u prvom kvartalu sledeće godine.