HTC VIVE unapređuje VR portfolio i plasira prvi web pregledač za viruelnu stvarnosti

HTC VIVE™, lider u virtualnoj realnosti (VR) u razmeri sobe, danas je najavio novi hardver, softver i ponudu sadržaja koji redefinišu način na koji se doživljava VR. Zahvaljujući VIVE Pro Eye, novom setu sa ugrađenim unapređenjem u vidu praćenja očiju, vrhunsko VR iskustvo upravo je postalo još bolje.

Pored toga, VIVEPORT, HTC-ova globalna prodavnica aplikacija za VR sadržaj, najavila je neograničeni pristup pretplati uz Viveport Infinity, tako da je sav najbolji sadržaj dostupan bilo kada. HTC je takođe otkrio programerski komplet za budući uređaj, VIVE COSMOS, koji je napravljen sa novim nivoom pristupačnosti i jednostavnosti korišćenja.

Predstavljen istovremeno sa uređajem Cosmos, ‘Vive Reality System’ iznova osmišljava kako bi VR trebalo da izgleda u doba prostornog računarstva, uz nove načine za prikazivanje sadržaja i prenošenje korisnika između imerzivnih okruženja.

Ova poslednja unapređenja u premijum VR-u ne samo da pružaju tehnologiju i sadržaj koji su najbolji u klasi, već i teže da redefinišu način na koji se pristupa VR-u i na koji se doživljava, kako za potrošače, tako i za kompanije.

Vive Pro Eye

Vive Pro, napravljen tako da ispuni potrebe profesionalnog VR korisnika upravo je postao još bolji uz pomoć integrisanog praćenja očiju na novom novom Vive Pro Eyeomogućavajući korisnicima nove nivoe pristupačnosti, uključujući navigaciju kroz menije kontrolisanu pogledom i eliminisanje potrebe za kontrolerima. Novi Vive Pro Eye će omogućiti kompanijama i programerima da prikupe više podataka o okruženjima za obuku, pomoći će da se performanse računara i VR-a optimizuju i pružiće grupama za dizajn proizvoda i istraživanje do sada neviđene nivoe povratnih informacija.

Major League Baseball (MLB) debitovala je na uređaju Vive Pro Eye na sajmu CES 2019. Praćenje očiju integrisano je u VR iskustvo „MLB Home Run Derby“, omogućavajući korisnicima potpunu kontrolu menija bez tradicionalnog kontrolera. Navijači mogu da iskuse novi Vive Pro Eye tokom 2019.

„Investirali smo u VR tehnologiju kako bismo korisnicima pružili interesantno iskustvo, povezanost sa našom igrom i omogućili novi nivo angažovanja kroz VR takmičenja. doživljaj navijača podigli na potpuno novi nivo interakcije,“ rekao je Jamie Leece, viši potpredsednik, Games & VR, Major League Baseball. „Integrisanjem tehnologije praćenja očiju u Home Run Derby VR , u mogućnosti smo da naše iskustvo prenesemo na bilo koju lokaciju bez potrebe za dodatnim kontrolerima. Naši navijači mogu jednostavno da koriste menije svojim očima.“

Vive Pro Eye namenjen je poslovnom tržištu u kojem praćenje očiju ima više neposrednih prednosti – od performansi, preko pristupačnosti, do poboljšanja u primenama za obuku. Takođe će doneti koristi programerima tako što će smanjiti računarske resurse potrebne za renderovanje vrhunskih VR okruženja.

Novi Vive Pro Eye će biti objavljen u drugom kvartalu 2019. godine.

Viveport Infinity

Danas je takođe najavljeno najveće unapređenje usluge Viveport pretplate do sada. Prva neograničena usluga pretplate za VR, Viveport Infinity omogućava članovima da otkriju i istraže stotine virtuelnih destinacija bilo kada, uz neograničen pristup.

„Danas najavljujemo novi korak u evoluciji platforme Viveport kroz Viveport Infinity,“ rekao je Rikard Steiber, predsednik, Viveport. „Kada smo prvi put pokrenuli uslugu pretplate, korisnicima smo dali mogućnost da mesečno isprobaju pet naslova. Sada uz Viveport Infinity, našim članovima nudimo najbolju vrednost u VR sadržaju sa 100 puta više izbora, sve po jednoj niskoj ceni.“

Počevši od Vive dana, 5. aprila 2019, članovi mogu da preuzmu i igraju bilo koji od 500+ naslova u Viveport Infinity biblioteci, bez ograničenja. Ovaj model neograničene pretplate će članovima dati mogućnost da uštede hiljade dolara na sadržaj vrhunskog kvaliteta istovremeno im omogućavajući da otkriju nova iskustva. Uz Viveport Infinity, članovi će biti u mogućnosti da isprobaju hitove nezavisnih programera ili kraća iskustva za koja su oklevali da plate, dok istovremeno svoje favorite kao što su Seeking Dawn i Torn zadržavaju preuzete i spremne za igranje. Članovi će moći da pristupe platformi Viveport Infinity sa svih trenutnih i budućih Vive uređaja, kao i sa uređaja Oculus Rift i drugih uređaja u Wave ekosistemu.

VIVE Cosmos

Otkriven po prvi put danas, VIVE Cosmos je najnoviji VR uređaj platforme VIVE, koju pruža apsolutnu udobnost i jednostavnost postavke i korišćenja – osiguravajući da korisnici mogu da pristupe svom virtuelnom svetu kad god je to potrebno u njihovim životima. Bez potrebe za eksternom bazom, Vive Cosmos maksimalno iskorišćava fleksibilnost prostora za upotrebu, bilo kod kuće ili u pokretu i ima mogućnost da ga pokreće i tradicionalni igrački PC.

„Otkrili smo da više od 85% onih koji nameravaju da počnu da koriste VR veruju da je lakoća korišćenja i postavke najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir prilikom kupovine uređaja,“ rekao je Daniel O’Brien, generalni direktor za Severnu i Južnu Ameriku, HTC Vive. „Verujemo da će Cosmos učiniti VR pristupačnijim onima koji do sada možda nisu uložili u VR, a takođe će biti i superiorno VR iskustvo za VR entuzijaste.“

Predstavljanjem uređaja Cosmos, HTC teži da redefiniše kako se pristupa VR-u tako što nudi uređaj koji je brz za postavku i za korišćenje i koji može da se ponese u nova igračka okruženja. Cosmos će biti prvi Vive uređaj koji će imati „Vive Reality System“, potpuno novo dizajnersko iskustvo za VR.

HTC će prvo obezbediti komplete za razvoj rešenja Vive Cosmos početkom 2019, a više detalja o dostupnosti i ceni biće objavljeno kasnije u toku godine.

Vive Reality System

Creative Labs tim kompanije HTC takođe je otkrio Vive Reality System (ViveRS), potpuno iznova osmišljen način da ljudi dožive virtuelni svet – obuhvatajući ukupno korisničko iskustvo od trenutka kada se uređaj stavi na glavu do toga kako se realizuje interakcija sa sadržajem.

„Naša filozofija je uvek bila fokusirana na razvoj odličnih proizvoda i iskustava koja prirodno i bez napora kreiraju most od realnog sveta ka virtuelnom svetu, a uz pomoć sistema Vive Reality System naša namera bila je da ponovo osmislimo suštinsko softversko iskustvo platforme Vive kako bismo ispunili te potrebe,“ rekao je Drew Bamford, potpredsednik, Creative Labs, HTC Vive. „Alatke i okruženja koja sačinjavaju Vive Reality System za cilj imaju da prostorno računarstvo učine dostupno svakome, gde god da ih njihovo putovanje u imerzivne svetove odvede. Želimo da VR manje pruža osećaj pokretanja aplikacija i umesto toga da bude nalik stupanju između svetova.“

Vive Reality System uključuje kako operativne tako i iskustvene elemente koji imaju efekat na kompletan Vive portfolio proizvoda, a koji će prvo moći da se doživi na uređaju Vive Cosmos. Kao deo projekta, Vive je najavio dogovor sa kompanijom Mozilla za pokretanje prvog namenskog VR pregledača za Vive.

Vive Reality System će pokretati doživljaje u okviru celog Vive portfolija proizvoda, a biće prvo dostupan na uređaju Vive Cosmos koji će biti objavljen kasnije ove godine.