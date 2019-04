Huawei i HONOR objavili nove ciljeve u sklopu strategije za ova dva brenda

Gospodin Ričard Ju (Richard Yu), izvršni direktor Huawei Consumer grupe, objavio je danas nove strateške ciljeve kompanije na njegovom zvaničnom Sina Weibo nalogu:

1. Huawei planira da postane najveći proizvođač pametnih telefona na svetu

2. HONOR planira da postane drugi najveći proizvođač pametnih telefona u Kini, kao i četvrti najveći proizvođač na svetu

3. Kompanija će pružiti podršku brendu HONOR u razvoju najsavremenijih proizvoda i nastaviti investicije u nove tehnologije i inovacije, distribuciju kroz kanale i maloprodajne strategije, pri čemu će se voditi jasnom strategijom o dvojnom brendingu, HONOR i Huawei. Oba brenda će zadržati inovativno i napredno razmišljanje kada je u pitanju kreiranje novih uređaja i tehnologija i pomoći u kreiranju pametnog i u potpunosti povezanog sveta.

Gospodin Ričard Ju (Richard Yu) smatra da je „Huawei Consumer grupa dosegla potpuno novi nivo i fazu u svom razvoju”, kao i da će „Huawei i HONOR verovatno postati najveći proizvođači pametnih telefona ove godine”.

Novi ciljevi kompanije definisani su nakon uspešnog ispunjavanja svih sedam strateških ciljeva koje je gospodin Ričard Ju (Richard Yu) definisao 2012. godine, među kojima su:

1. Transformacija od ODM proizvođača nebrendirane opreme za operatere do nezavisnog OEM brenda

2. Unapređenje pametnih terminala sa nižeg segmenta na srednji i viši segment

3. Prestanak prodaje mobilnih telefona niskih performansi, koji generišu veliki obim prodaje ali nizak profit

4. Uključivanje HiSilicon quad-core procesora i Balong čipa u procese proizvodnje

5. Kreiranje i razvitak poslovanja/prodaje preko interneta

6. Kreiranje EMUI (Emotion UI) korisničkog interfejsa

7. Ostvarivanje najboljih rezultata u industriji hardvera

Huawei Consumer grupa predstavlja segment kompanije koji ostvaruje najveći prihod, pri čemu je ostvarila rast od 48,4 odsto i nadvisila rezultate Huawei Carrier Netowork grupe. Prethodne godine, Huawei Consumer grupa ostvarila je prodaju od 348,9 milijardi juana (RMD), što predstavlja rast od 45,1 odsto u odnosu na godinu pre toga, čime je ova grupa ostvarila najveći doprinos ukupnom prihodu kompanije.

Brend HONOR uspeo je da učvrsti svoju vodeću poziciju pomoću velikog rasta, uprkos lošijim rezultatima u celoj industriji. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela kompanija IDC, globalno tržište pametnih telefona zabeležilo je pad u broju isporuka u prva tri kvartala 2018. godine za 3,1 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, ali se brend HONOR odupreo tom trendu i ostvario rast u broju isporuka za čak 27,1 odsto. Takođe, HONOR je u 2018. godini ostvario rast od 170 odsto u odnosu na prethodnu godinu kada je u pitanju isporuka za međunarodna tržišta. HONOR se u 2018. godini takođe našao na drugom mestu na svetu kada je u pitanju prodaja telefona putem interneta, uz rast od 29,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu. [Izvor: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2018] .

Brend HONOR je predstavio brojne nove tehnologije ove godine koje su dokaz da ovaj brend prednjači kada su u pitanju inovacije u industriji pametnih telefona. Neke od ovih tehnologija su:

l 3D TOF: Telefon HONOR View20 poseduje TOF (Time of Flight) 3D senzor u sklopu sistema zadnje kamere. Uz sposobnosti kao što su dubinsko skeniranje, praćenje skeleta i detektovanje pokreta u realnom vremenu koje su omogućene ovim novim senzorom, HONOR View20 predstavlja izuzetno tanak 3D transformator sa funkcijama kao što su igrane video igrica pomoću pokreta, 3D oblikovanje i izmenjena stvarnost.

l All-View ekran: HONOR View20 poseduje 6,4-inčni ekran rezolucije 2310p x 1080p sa 398 PPI. Novi All-View ekran takođe karakteriše i inovativan dizajn prednje kamere koja je ugrađena u sam ekran. Na ovaj način, telefon je „oslobođen“ ureza (notch) koji zauzima značajan deo ekrana, i umesto njega ima veoma mali krug prečnika samo 4,5 mm gde se nalazi prednja kamera. Kao rezultat toga, HONOR View20 obezbeđuje fantastično korisničko iskustvo uz pokrivenost prednje strane telefona ekranom od čak 91,8 odsto. Ono što je još karakteristično za ekran HONOR View20 telefona jeste odnos od 19.5:9 koji je najpribližniji onom u bioskopskim salama, čime se korisnicima obezbeđuje napredno iskustvo prilikom gledanja filmova i drugog multimedijalnog sadržaja.

l 5G: Kompanije Huawei i HONOR bile su uključene u sve tri faze razvitka i napretka mobilne mreže, od 3G do 4G mreže, pa sada sa 5G mrežom. Prva faza predstavlja inicijatore standarda i osnovnih patenata, druga se odnosi na one koji obezbeđuju i verifikuju rešenja koja podstiču razvitak mreže, dok se treća odnosi na brendove pametnih telefona zasnovanih na 5G rešenjima, kao i proizvođače 5G usluga. Kada je u pitanju pravljenje taktičkih planova za lansiranje 5g uređaja, HONOR ima određenu prednost i planirano je da prvi HONOR 5G pametni telefon bude predstavljen tokom ove godine, izjavio je gospodin Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR, tokom ovogodišnjeg MWC sajma.

„HONOR je na pragu još jedne revolucionarne inovacije i ne želimo da se zaustavimo na tome. Što je situacija komplikovanija, to ćemo mi više i napornije raditi kako bismo ispunili sve ciljeve. Svaki dan posmatramo kao novu priliku da našim korisnicima obezbedimo veću vrednost. Kada je HONOR u pitanju, najbolji dani su tek pred nama”, izjavio je gospodin Džordž Žao (George Zhao).