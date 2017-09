IFA 2017: Aktivirajte se uz novi Alcatel A7 sa super brzim punjenjem baterije

Alcatel A7, predstavljen danas na sajmu IFA, pametni je telefon sa neverovatno brzim punjenjem baterije, kreiran da pomogne onima koji su stalno u pokretu. Pruža brze i jake performanse u kombinaciji sa najnovijim dizajnom i namenjen je osobama koje su uvek povezane, uvek na telefonu i koje nemaju vremena za predugo punjenje telefona. Ekstremna snaga, brzo povezivanje i sofisticirana optička tehnologija čine ovaj telefon neophodnim za sve one koji žive brzo i ne žele da ih bilo šta usporava.

„Pametni telefon Alcatel A7 predstavlja vrhunac snage i performansi. Sa ugrađenim osmojezgarnim procesorom, 4G LTE Cat. 6 konektivnošću, naprednom kamerom i dugim trajanjem baterije, omogućava korisnicima da postignu više tokom dana,” izjavio je David Derida, direktor proizvoda za Evropu, Alcatel.

Ekstremna snaga

Poslednja tržišna istraživanja(*) pokazuju da je trajanje baterija trenutno najvažnija specifikacija. Zato je najnoviji Alcatel A7 opremljen jakom baterijom od 4000 mAh za neprekidan rad i zabavu. Takođe omogućava veoma brzo punjenje.

Ultimativne performanse

Podržavajući brzu 4G LTE mrežu, 6. kategorije, Alcatel A7 omogućava korisnicima da pristupe najbržem mobilnom protoku podataka. Ovaj novi fantastični pametni telefon pokreće osmojezgarni procesor u kombinaciji sa 32GB ROM-a i 3GB RAM skladišta, na taj način osiguravajući brze performanse i neprekidno iskustvo rada multimedijalnih sadržaja ili preuzimanja velikih fajlova. Opremljen Micro SD slotom, korisnici mogu povećati skladišni prostor na 128GB.

Alcatel A7 dolazi sa neverovatnom zadnjom kamerom od 16MP sa otvorom blende od f/2.0 i ultra brzim phase detection autofokusom (PDAF) što svaki put daje jasne fotografije. Ovaj moćni uređaj takođe ima i sjajnu prednju kameru od 8MP koja je savršena za selfije i video pozive.

Prefinjeni dizajn

Uz zapanjujuću teksturu sa spin efektom i finim detaljima (ugravirani spin efekat i metalik zlatni pojas), ovaj telefon predstavlja savršen izbor za one koji ne žele da se odreknu dizajna zarad performansi. Sa prostranim 5.5-inčnim jasnim ekranom i završnom obradom premium nivoa, Alcatel A7 odgovara različitim stilovima i situacijama.

Dostupnost

Alcatel A7 je dostupan po ceni od 229,99 evra (PMC).