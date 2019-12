Istraživanje kompanije HONOR – Selfiji ne izlaze iz mode

“Eksplozija” selfija: Korisnici u Italiji i Španiji prave i do 1,5 puta više selfija od korisnika sa severa Evrope

Kompanija HONOR, jedan od vodećih svetskih brendova pametnih telefona, nakon predstavljanja najnovijeg modela pametnog telefona – HONOR 9X, sprovela je istraživanje o korisničkim navikama prilikom pravljenja selfi fotografija. Jedan od interesantnijih podataka bio je da je čak 85 odsto Evropljana izjavilo da u današnje vreme prave više selfi fotografija mobilnim telefonom nego ikada.

„Eksplozija“ selfija

Selfi fotografija je popularna već skoro celu deceniju, pri čemu je svoj vrhunac doživela 2013. godine, kada je u okviru Oksfordovog engleskog rečnika reč „selfi“ okarakterisana kao reč godine. Nedavnim istraživanjem koje je sprovela kompanija HONOR, obuhvaćeno je 5,750 korisnika iz Evrope, a sami rezultati istraživanja ukazuju na to da će selfi fotografija biti popularna i u narednim godinama, budući da prosečan Evropljanin napravi čak 597 selfija godišnje.

Ovi rezultati takođe ukazuju na to da će u narednim godinama rasti i potražnja za kvalitetnim pametnim telefonima, kao što je HONOR 9X, sa fantastičnim selfi kamerama i AI tehnologijom. Korisnici u Španiji prave najveći broj selfija tokom godine sa prosečno 728 selfi fotografije, sledi ih Italija sa 718, Nemačka sa 588, Francuska sa 562, Holandija sa 520 i Velika Britanija sa 468 selfi fotografije godišnje. Istraživanjem je takođe ustanovljeno da muškarci u Velikoj Britaniji i Holandiji na nedeljnom nivou prave veći broj selfi fotografija od žena (11 muškarci, 9 žene).

Izražavanje pojedinaca kroz selfije

Širom Evrope, korisnici skoro polovinu svojih fotografija (45 odsto) koje naprave pametnim telefonom dele sa prijateljima i porodicom preko društvenih mreža, što ukazuje na veoma izraženu potrebu za deljenjem momenata iz svakodnevnog života sa drugim korisnicima.

Međutim, iako Evropljenima treba samo 11 sekundi da odluče da li je njihov selfi „zadovoljavajuć“, oni će u proseku provesti čak 26 minuta odlučujući da li da podele tu fotografiju na društvenim mrežama, što ukazuje na to da oni svesno donose odluke o tome kako će se prikazati pred drugima.

Porast autentičnog sadržaja, bez filtera

Širom celog kontinenta, postavljanje prirodnog i autentičnog sadržaja je u velikom porastu. U skladu sa globalnim trendom i borbom protiv nerealnih standarda lepote koje nameću mediji, pravljenje selfi fotografija bez šminke je u sve većem porastum naročito među mladim korisnicima, pri čemu čak 63 odsto korisnika uzrasta 16 do 29 godina kaže da preferira prirodne selfije, u poređenju sa situacijom iz 2014. godine.

Istraživanje takođe ukazuje na činjenicu da korisnici u Španiji u velikoj meri prate #NoFilter trend, pri čemu čak 73 odsto korisnika podržava ovaj pravac i postavlja fotografije bez šminke i filtera, kako bi se prikazali u prirodnom svetlu. Iza Španije, nalaze se korisnici iz Italije (71 odsto) i Francuske (68 odsto).

Deljenje dobrih i loših trenutaka

Budući da današnji korisnici gotovo stalno imaju uz sebe svoj pametni telefon, jedan od trendova koji je sve popularniji jeste pravljenje fotografija gotovo svih momenata, bilo da su oni dobri ili loši, pa se tako pojavljuju nove „kategorije“ selfija, kao što su selfiji posle vežbanja u teretani, selfiji maženja sa kućnim ljubimcima, selfiji sa partnerima iz kreveta odmah nakon jutarnjeg buđenja i drugi.

Priroda pre noćnih izlazaka

Fotografije prirode takođe su jedan od trendova koji je postao veoma popularan u 2019. godini, verovatno delimično zbog aktivnosti generacije milenijalaca koji žele da ukažu na važnost očuvanja prirode. Budući da je provođenje vremena u prirodnom okruženju takođe dobro za opšte zdravlje ljudi, ne treba da čudi što veliki broj Evropljana pravi fotografije na plažama, ispred okeana, u šumama itd.

Istraživanje takođe ukazuje na to da je znatno veća verovatnoća da će mladi Evropljani napraviti i psotaviti fotografiju iz prirode nego iz noćnog izlaska (62 odsto mladih se pre opredeljuje za prirodu, dok je samo 16 odsto njih izjavilo da prave više fotografija iz noćnog izlaska, što je drastično poboljšanje u odnosu na situaciju iz 2014. godine). Želja za kvalitetnim panoramskim fotografijama takođe je dovela do potrebe za kamerama sa trostrukim sočivom, kao što je kamera na HONOR 9X telefonu, sa širokougaonim sočivom, savršenim za ovakve tipove fotografije.

Prenošenje bitnih poruka pomoću fotografija

U vremenu kada se velika količina sadržaja prenosi putem društvenih mreža, Evropljani koriste ovaj trend kako bi izrazili svoje mišjlenje i ideje, ali i uticali na formiranje mišljenja kod svojih vršnjaka i drugih korisnika, naročito o globalnim pitanjima kao što su klimatske promene.

Čak 61 odsto korisnika izjavilo je da postavlja fotografije na društvene mreže sa ciljem da raširi poruku o temama i problemima koji su njima bitni, dok je više od polovine njih (55 odsto) izjavilo da je promenilo svoje mišljenje o određenoj problematici zbog fotografija koje su drugi korisnici postavljali na društvene mreže. Zanimljivo je, takođe, da je čak 55 odsto ispitanika izjavilo da smatra da su aktuelne teme istinitije prikazane na društvenim mrežama nego na drugim vrstama medija, kao što su televizija i novine.

Šta nas očekuje u 2020. godini

Popularna izreka kaže: „Slika govori više od hiljadu reči“, pa se tako očekuje da će deljenje fotografija biti popularno i u 2020. godini. Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da mladi korisnici, naročito starosti 16 do 29 godina, prave čak 16 odsto više fotografija telefonom od korisnika starijih od 30 godina, pa je očekivano da će oni u budućnosti u sve većoj meri komunicirati putem fotografija i društvenih mreža. Čak jedna trećina (35 odsto) ispitanika izjavila je da bi mogli da zamisle da komuniciraju isključivo putem fotografija u budućnosti.

„Budući da pametni telefoni predstavljaju uređaje koji su gotovo 24 časa uz nas, deljenje sadržaja sa korisnicima širom sveta je postalo sve jednostavnije. Međutim, interesantno je videti trend koji je trenutno aktuelan, a odnosi sa na preferiranje prirodnog i autentičnog sadržaja kada su korisnici u pitanju. Pre nekoliko godina, selfiji su bili karakteristični za noćne izlaske i specijalne prilike, ali čini se da je došlo do velikog zaokreta i da sada kao korisnici težimo ka sadržaju koji je autentičniji i realniji, i koji predstavlja nas i korisnike oko nas u prirodnom svetlu”, izjavio je Aleks Vang (Alex Wang), direktor kompanije Honor za jugoistočnu Evropu. „Novi HONOR 9X napravljen je upravo sa ciljem da korisnicima omogući da svoje autentične i prirodne momente sačuvaju jednostavno i brzo, uz trostruku kameru rezolucije 48MP i pop-up selfi kameru”.