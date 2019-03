Izveštaj kompanije Mastercard o uticaju mobilne tehnologije na finansijsku inkluziju

Novi Mastercard izveštaj potvrđuje uticaj koji mobilna tehnologija ima u pogledu povećanja finansijske uključenosti. Istraživanje je pokazalo da 15 zemalja čini više od 60% svetske populacije koja nema pristup bankama, gde 607 miliona ljudi poseduje mobilni telefon ali i dalje nemaju račun u banci. Mobilna tehnologija bi tako mogla da im obezbedi mogućnost momentalnog pristupa prednostima koje podrazumeva finansijska uključenost.

U 14 zemalja (od ukupno 15) broj ljudi koji poseduje mobilni telefon premašuje broj ljudi koji imaju otvoren račun u banci za nekoliko miliona, čak i do 204 miliona u Kini.

Međutim, En Kerns, zamenica predsednika kompanije Mastercard naglašava ključnu stavku izveštaja: ,,Samo omogućavanje pristupa finansijskim uslugama nije dovoljno. Da bi se postigao pravi uticaj, ljudi moraju da postanu aktivni korisnici finansijskih proizvoda.” Na globalnom nivou 20% ljudi koji poseduju račun u banci ili mobilni novac, taj račun nije koristilo više od godinu dana, a s druge strane, mnogo više ljudi samo povremeno koristi svoj račun.

U nedostatku bankarskih usluga i u slučaju retke upotrebe finansijskih proizvoda, ljudi se neminovno okreću neformalnim pružaocima finansijskih usluga, kao npr. lokalni zajmodavci. Uglavnom ljudi sa nižim primanjima su korisnici ovih neformalnih finansijskih usluga, sa ciljem organizovanja svojih finansija. Međutim, oni nemaju legalnu zaštitu, suočavaju se sa velikim rizikom i mogu platiti više za znatno lošiji finansijski proizvod.

Izveštaj pokazuje da ,,borba za finansijsku uključenost nije kreiranje potpuno novih navika potrošača ili izgradnje potpuno novih tržišta. Ne radi se ni obezbeđivanju pristupa finansijskim tokovima. Radi se o tome da pružaoci finansijskih usluga znaju da rade dobar posao kako bi pobedili neformalni sektor.”

Još jedna bitna stavka koju moramo uzeti u obzir jeste veliki rodni jaz koji može postati još veći ukoliko mobilne i digitalne tehnologije postanu dominantan kanal za pružanje finansijskih usluga. U zemljama u razvoju, na primer 8% više muškaraca u odnosu na žene poseduje račun u banci. U mnogim zemljama je ovaj jaz dvocifren, kao na primer u Maroku i Peruu, a dostiže čak 30% u pojedinim zemljama, kao što su Pakistan i Bangladeš. Žene znatno manje plaćaju ili primaju novac putem digitalnih plaćanja, a više koriste neformalne finansijske proizvode, i takođe su teže u stanju da dođu do sredstava u hitnim slučajevima.

Otkrivajući internet izveštaj realizovala je kompanija Mastercard i predstavljen je na Samitu Finansijske uključenosti u Oslu 28. marta 2019. godine, u organizaciji Fintech Mundi, globalnog fintech akceleratora. Govornici su bili En Kerns, zamenik predsednika međunarodnog tržišta u kompaniji Mastercard, Greta Bul, direktor CGAP (Svetska Banka) i Džejms Muangi, direktor Equility banke u Keniji.