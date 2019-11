Jos mocnih Note10 funkcija na Galaxy S10 seriji

Kompanija Samsung Electronics objavila je novo softversko ažuriranje za Galaxy S10e, S10, S10+ i S10 5G pametne telefone, čime je na ovoj flagship seriji omogućeno korišćenje još više moćnih funkcija modela Galaxy Note10. Od sada će korisnici, pored uživanja u funkcijama koje su dodate poslednjim ažuriranjem ove serije, imati i pristup potpuno novim pametnim multimedijalnim formatima i Wi-Fi funkcijama.

Poslednje softversko ažuriranje donosi jedinstveno korisničko iskustvo, pa je tako u galeriji moguće brzo pronalaženje omiljenih fotografija uz pomoć napredne pretrage i ključnih reči koje opisuju traženi sadržaj. Otkrivanje novih pesama, filmova ili televizijskih emisija je takođe lakše, zahvaljujući unapređenom pretraživaču koji prikazuje predloge sadržaja direktno sa aplikacija za multimedijalni streaming. Uz Media&Devices dodatak na aplikaciji Quick Panel, korisnici će sa lakoćom moći da kontrolišu multimedijalno iskustvo na više uređaja, koristeći samo Galaxy S10.

Auto Hotspot nudi jednostavno rešenje za transformisanje modela iz serije S10 u Wi-Fi ruter. Nakon početnog podešavanja, ova opcija omogućava da telefon automatski uspostavi hotspot sa drugim Samsung uređajima ukoliko dele isti Samsung ili porodični nalog. Pored toga, funkcija Wi-Fi Tips upozorava korisnike i pruža im podršku u slučaju problema, kako bi mobilna konekcija bila stabilna i bezbedna.

Prethodno softversko ažuriranje lansirano u oktobru, donelo je na Galaxy S10 moćne Note10 kreativne alate. Međutim, sada korisnici svojim video snimcima mogu dodati i lični pečat, putem crteža – bez upotrebe S Pen olovke, pomoću zabavne AR Doodle funkcije. Uz Super steady video stabilizaciju, korisnici nikada neće morati da se brinu da li se kadar u video sadržaju trese, čak i kada je u pitanju dinamična akcija. Dodatno, selfie fotografije biće kristalno jasne, čak i po mraku, zahvaljujući Night Mode opciji na prednjoj kameri.

Iako korisnici već imaju mogućnost da pomoću Video Editor aplikacije edituju omiljene video snimke direktno na Galaxy S10 pametnim telefonima, ažuriranjem Samsung DeX programa mogu da ih transformišu u dinamične video klipove još lakše i brže. Potrebno je samo putem USB kabla povezati pametni telefon sa PC ili Mac uređajem, nakon čega će video snimci moći da se personalizuju, seku i edituju izuzetno precizno.