Kako napuniti iPhone za 5 minuta?!

Žuri vam se, a baterija je pri kraju i imate svega pet minuta da napunite telefon. Srećom i ne treba vam više da napunite bateriju na 25 posto.

Obaveštenje o niskom nivuo kapaciteta baterije nikome nije srećna vest, a nakon nje obično sledi traženje utičnice i stres zbog činjenice da možda nemate dovoljno vremena za punjenje do kraja. Ovaj jednostavan trik pomoći će vam da svoj iPhone napunite mnogo brže.

watch

Obično petominutno punjenje može rezultirati skromnim povećanjem od oko tri posto ili slično. No postoji način da dobijete i više. Pre punjenja, stavite telefon u način rada u avionu kako biste smanjili broj zadataka koji troše energiju (pretraživanje signala, dolazne poruke) i ugasite sve pokrenute aplikacije.

Zatim skinite masku ako je imate jer ona može uzrokovati dodatno zagrejavanje. Na kraju, upotrebite adapter iPoda, koji puni brže od onoga koji dolazi s iPhone uređajem.