Kako razgovarati sa decom o/u digitalnom svetu?

Svi roditelji su bar po jednom, a verovatno i više puta, naišli na situaciju da nisu sigurni kako da pristupe nekoj temi u razgovoru sa svojim mališanima ili tinejdžerima. Ovo se najčešće dešava kada je tematika ozbiljna, ali se ipak upuštamo u diskusiju, zbog dobrobiti naše dece. Međutim, šta se dešava kada sa decom treba razgovarati o ponašanju u virtuelnom svetu, onom koji verovatno poznaju bolje nego mi?

Imajte u vidu da, iako vaši mali virtuelni virtuozi koji ne znaju za život bez Interneta deluju kao da se odlično snalaze, roditeljska obaveza je i dalje da ih zaštitite od mogućih neprijatnih situacija koje ih mogu zadesiti onlajn. Zato je pravilo broj jedan: budite u toku sa novim tehnologijama. Možda vas previše i ne zanimaju mogućnosti nove društvene mreže, popularni stikeri ili promene politike privatnosti, ali one sigurno zanimaju ili direktno utiču na vašu decu. Osim toga, ovo znanje pomoći će vam da baratate rečnikom i pojmovima koje koriste njihovi vršnjaci, što unapređuje razumevanje mogućnosti i opasnosti koje digitalni svet nosi.

Evo i nekoliko dodatnih saveta o tome kako da započnete, ali i da nastavite važne porodične razgovore o virtuelnom svetu:

Kada sa klincima razgovarate o Internetu, onlajn bezbednosti ili pravilnom korišćenju društvenih mreža, sam početak komunikacije ne mora da bude tako direktan . Probajte da započnete sa nekom temom koja će im sigurno biti zanimljiva – muzika, sport, neki hobi. Bilo kakva razmena mišljenja dobar je povod da, najbolje kroz neki primer, pokrenete i temu bezbednosti na netu.

Pomenite neku konkretnu situaciju u vezi sa zloupotrebom mogućnosti Interneta – krađom identiteta, ili digitalnim nasiljem. Pitajte dete šta ono misli o tome, i pokažite zabrinutost zbog činjenice da ovakve situacije mogu da se dese. Opišite šta biste vi uradili da se nađete u problemu – kako biste se osećali i kome biste se okrenuli da vam pomogne. Na ovaj način, detetu stavljate do znanja da je sasvim u redu potražiti pomoć kod bilo koje sumnjive situacije.

Objasnite deci da je ponašanje na Internetu isto kao i ponašanje u bilo kom javnom prostoru, i da sve što postavljaju (slike, tekstovi, komentari, video materijali, lični podaci) oblikuju to kako ih drugi vide u digitalnom svetu. Ove digitalne tragove je skoro nemoguće obrisati, i zato je važno deci predočiti da pre postavljanja ili deljenja nekog sadržaja razmisle o tome ko sve može da ga vidi i potencijalno zloupotrebi.

Skrenite deci pažnju da, isto kao što na ulici ne razgovaraju sa nepoznatim osobama, tako ne treba ni da prihvataju prijateljstva od nepoznatih osoba na društvenim mrežama. Digitalno nasilje je kompleksna tema, i ukoliko do njega dođe, važno je brzo reagovati kako se ono ne bi nastavilo. Vaše dete treba da zna da, ukoliko se nađe u bilo kakvom onlajn problemu, može da se okrene vama, i da ćete zajedno naći izlaz iz njega. Odnos poverenja uvek je bolji od alternativa.

Sa decom treba razgovarati i kako bi se predupredila mogućnost da se oni nađu u ulozi digitalnog nasilnika. Od malih nogu, sa njima bi trebalo pričati o tome koliko je važno poštovanje tuđe ličnosti i privatnosti, i s tim u vezi im skretati pažnju da nikada ne postavljaju uvredljive komentare i druge sadržaje, kao ni slike drugova i drugarica bez njihove dozvole.

, i s tim u vezi im skretati pažnju da nikada ne postavljaju uvredljive komentare i druge sadržaje, kao ni slike drugova i drugarica bez njihove dozvole. Imajte u vidu da internet donosi i mnogo koristi. Bez obzira na sve načine zloupotrebe koji postoje, internet nam omogućuje da lako i brzo dođemo do bilo koje informacije, što je do samo pre nekoliko desetina godina bilo nezamislivo. Za naše klince, to znači da mogu da iskazuju svoju radoznalost, upijaju podatke, uče više o onome što ih zanima, i razvijaju brojne veštine koje će im biti neophodne kao odraslim osobama. Razumljivo je da budete oprezni – ali umereno, tako da kod njih ne razvijete bezrazložne strahove.

Jednom kada ste pokrenuli komunikaciju o digitalnom svetu, održavajte je. Jedan razgovor neće biti dovoljan da kod deteta razvijete balans u odnosu prema virtuelnom prostoru – takav da njegove mogućnosti koristi do maksimuma, ali da uvek ima i zdravu dozu sumnje i opreza prema potencijalnim opasnostima. Česti razgovori, razmena mišljenja i diskutovanje, osim što jačaju dragoceni odnos roditelja i deteta, pomažu da vaše dete u digitalnom svetu bude bezbedno.

Zanima vas ova tema i želite da saznate više, kao i da se redovno informišete o avanturama digitalnih roditelja? Pronađite još zanimljivih informacija i saveta na sajtu www.bezbedniklinci.rs.