Kompanija Honor sarađuje sa PUBG MOBILE

Kompanija Honor, novi i inovativni brend pametnih telefona uspostavio je strateško partnerstvo sa vodećim gejming kompanijama kao što su PUBG korporacija i Gameloft. Kompanija Honor je ostvarila saradnju sa naslovima kao što su PUBG MOBILE i Asphalt 9: Legends sa ciljem da unese nešto revolucionarno u svet mobilnog gejminga, počevši sa predstavljanjem Honor Play telefona ovog avgusta – novog gejming uređaja neverovatne brzine i performansi, sa unapređenom grafikom i većim kapacitetom baterije, kao i uzbudljivim gejming iskustvom koje nudi korisnicima.

Budite najbolji u borbi na PUBG Mobile uz Honor Play

Kompanija Honor ostvarila je saradnju sa kreatorima video igrice PUBG MOBILE, jednom od najboljih taktičkih turnirskih igara na svetu, kako bi gejmerima i ljubiteljima Honor brenda obezbedila neverovatno gejming iskustvo.

Kao brend koji postavlja nove trendove u industriji pametnih telefona, Honor je ponosan na partnerstvo sa PUBG MOBILE, kao oficijalnog gejming partnera telefona Honor Play, video igrom koja je dobila priznanje Trending Game of the Year i koja ima preko 10 miliona aktivnih korisnika širom sveta (isključujući Kinu). Zajedno, PUBG MOBILE i Honor donose svojim korisnicima i fanovima nova i uzbudljiva iskustva, i podižu njihovo korisničko iskustvo na viši nivo.

Ova dva vodeća brenda u oblasti tehnologije i gejminga uspostavile su snažnu vezu i iskoristile su pun potencijal gejming tehnologije na Honor Play telefonu na video igrici PUBG MOBILE, obezbedivši impresivno iskustvo za korisnike širom sveta.

Kako bi korisnicima stvorio udobnije i prijatnije gejming iskustvo, Honor je u okviru ovog partnerstva omogućio prilagođavanje grafičkih performansi u igrici na svom Honor Play telefonu, pri čemu može da obezbedi frame rate od 39.46[1] uz stabilno odstupanje od samo 0.21%[2] . Očekuje se da će u budućnosti i drugi Honor uređaji imati ekskluzivno partnerstvo sa PUBG MOBILE.

Budite prvi u igrici Asphalt 9: Legends uz Honor Play

Kompanija Honor takođe ima sklopljeno partnerstvo sa kreatorima video igrice Asphalt 9: Legends, najpopularnije trkačke video igrice za mobilne telefone, koju je kreirala kompanija Gameloft, kako bi gejmerima i ljubiteljima automobilskih trka obezbedila još impresivnije iskustvo na Honor Play telefonu. Saradnja sa kompanijom koja je stvorila Asphalt 9: Legends ima dosta potencijala i ovo nije prvi put da je kompanija Honor sarađivala sa Gameloft-om. Ove dve kompanije su zajedno sarađivale na modelu Honor 5X, kada je lansiran #Asphalt8HonorCup izazov, kao i na modelu Honor View 10, kada je organizovan e-sport turnir Modern Combat Versus Honor International Series. Promocija oba telefona i događaja je bila veoma uspešna i jedan od ključnih faktora za odluku kompanije Honor da ponovo sarađuje sa kompanijom Gameloft.

Honor Play predstavlja „Game On” momenat za gejmere, naročito gejmere na mobilnim telefonima. Ovo prilagođavanje video igre za Honor Play telefon obezbeđuje frame rate od 39.46 i neometano gejming iskustvo, čak i kod video igrica koje su grafički prilično zahtevne. Histen 3D audio tehnologija obezbeđuje izuzetno široko 3D zvučno polje za igrače. Ovaj virtuelni surround zvuk stvara filmsko iskustvo i distribuira zvuk iz različitih pravaca, omogućujući igračima da lociraju neprijatelje i pravac pucanja sa velikom preciznošću.

U okviru video igrice PUBG MOBILE, omogućena je AI 4D Smart Shock funkcija koja ima 30 različitih scenarija za vibraciju i koja se aktivira u skladu sa pravcom iz kojeg se približavaju neprijatelji ili dolaze pucnji, a gejmeri će čak biti u prilici i da usete povratni udar kada povlače okidač u igrici. Honor Play takođe poseduje izuzetno veliki 6.3-inčni FullView ekran sa 19.5: 9 odnosom i baterijom kapaciteta čak 3750 mAh, koja podržava najmanje 4,5 sata igranja. Gejmeri će moći da uživaju u prijatnom vizuelnom iskustvu u igricama i multitaskingu, uz 24-časovnu zabavu.

Kompanija Honor sarađuje sa brojnim partnerima iz gejming industrije kako bi korisnicima Honor Play telefona obezbedio intenzivno i impresivno gejming iskustvo. Pored gore pomenutih igara, kompanija Honor planira da nastavi da primenjuje svoje gejming tehnologije i na druge popularne mobilne igrice.

Honor Play će biti dostupan u Srbiji počevši od 27. septembra 2018. po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 44.990 RSD. Na IFA sajmu u Berlinu, Honor Play je osvojio devet nagrada, koje su mu dodelile najveće svetske redakcije koje prate novosti u ovoj industriji, kao što je nagrada „Best of IFA 2018″ za najbolji uređaj na sajmu, koju su dodelile redakcije kao što su Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, kao i Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android i Technobuffalo. Pored priznanja koje je osvojio tokom IFA sajma, Honor Play je dobio više od 6 različitih preporuka brojnih svetski priznatih redakcija, kao što su „Digital Trends Recommended Product”, „Expert Reviews Recommended”, „Editor’s Choice” redakcije Pocket-lint, priznanje za najbolji gejming telefon (Best Gaming Phone) redakcije T3, kao i priznanja „Tech Advisor Recommended” i „Trusted Reviews Recommended”.