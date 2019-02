Kompanija HTC® predstavila je danas novi HTC 5G Hub, jedinstveni 5G mobilni pametni hab koji upravlja velikim brzinama budućnosti. Dizajniran za jednostavnu upotrebu u kućnom i kancelarijskom okruženju, ovaj svestrani uređaj omogućuje striming 4K videa, igranje sa brzim odzivom i 5G mobilni hotspot za do 20 korisnika.

HTC 5G Hub će biti u ponudi operatera širom sveta — uključujući kompanije Sprint, Telstra i nedavno pridružene evropske operatere: Three UK, Deutsche Telekom (Nemačka), Sunrise (Švajcarska) i Elisa (Finska).

HTC 5G Hub korisnicima omogućava da koriste 5G na više uređaja dok su u pokretu, na poslu ili kod kuće, pružajući im brzo povezivanje, deljenje sadržaja, zabavu i još mnogo toga. Ekran osetljiv na dodir sa visokom rezolucijom i dijagonalom od 5 inča obezbeđuje jednostavnost korišćenja i visokokvalitetne vizuelne efekte, a dugotrajna autonomija omogućuje da se tokom putovanja koriste 5G brzine, koje su znatno brže od onih na 4G LTE mrežama.

Ovaj proizvod u prvom planu ima i tehnologiju za virtuelnu stvarnost (VR) u oblaku. Korisnici će u budućnosti moći da strimuju VR sadržaje iz oblaka u VIVE Focus uređaj putem HTC 5G Hub-a — bez upotrebe PC računara ili nepotrebnih kablova — kako bi uživali u mobilnom VR-u visokog kvaliteta u realnom vremenu.

„HTC je ponosan što je na tržište plasirao prvi 5G mobilni pametni hab”, rekla je Cher Wang, predsednica i generalni direktor kompanije HTC. „Verujemo da će 5G stvoriti iskustvo povezanih tehnologija u svim aplikacijama, a novi HTC 5G Hub dalje usmerava razvoj naše vizije sledeće generacije Vive reality ekosistema u kome VR, 5G, AR, i druge tehnologije sarađuju bez problema.”

Kao kućni medijski centar, HTC 5G Hub koristi 5G brzine sledeće generacije za strimovanje 4K videa kako bi isporučio oštar i jasan prikaz. On može i da zameni Wi-Fi ruter i ukloni neželjene kablove jednostavnim „plug-and-play“ podešavanjem. Intuitivne glasovne komande i upravljačke funkcije omogućavaju brzo i jednostavno upravljanje potrebama za zabavom i produktivnošću. Za potrebe igranja, veoma brz odziv, 60 slika u sekundi i 4K rezolucija (na kompatibilnim televizorima) u kombinaciji sa procesorskom snagom platforme Qualcomm® Snapdragon™ SDM855 i SDX50v2 sa operativnim sistemom Android™ 9 Pie, omogućava brzinu prenosa i snagu bez presedana za izvorne Android i PC igre sa podrškom za veliki ekran.

HTC 5G Hub je takođe dizajniran za korišćenje pri velikim brzinama u pokretu, sa poslovnim okruženjem nove generacije na umu. Sa ugrađenim gigabitnim Ethernet portom, uređaj obezbeđuje brz i jednostavan pristup mrežama, gde god da se nalaze. Zahvaljujući ugrađenoj bateriji od 7660 mAh, HTC 5G Hub je spreman da podrži širok dijapazon poslova koji se obavljaju u pokretu. Firme mogu sigurno i bezbedno da povežu do 20 uređaja na šifrovanoj mreži velike brzine ili da konfigurišu korporativni VPN.