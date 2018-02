Kompanija Samsung predstavila Galaxy S9 i S9+

Kompanija Samsung Eletronics predstavila je Galaxy S9 i S9+, pametne telefone koji iznova kreiraju način na koji komuniciramo i doživljavamo svet. Sa najboljom kamerom do sada, inovativni Galaxy S9 i S9+, napravljeni su tako da odgovaraju povećanoj potrebi za komuniciranjem i izražavanjem sebe putem fotografija, video zapisa i emotikona.

Uređaji stižu redizajnirani, s novim dvostrukim objektivom blende koji dodatno poboljšava inovativnu kameru za snimanje pri slabom osvetljenju. Sa Super Slow-mo video zapisom i personalizovanim AR emotikonima, Galaxy S9 i S9+ garantuju korisnicima da neće propustiti niti jedan važan trenutak u životu.

Zahvaljujući snažnim stereo zvučnicima razvijenim u saradnji s kompanijom AKG, Dolby Atmos surround zvuku i beskrajnom ekranu od ivice do ivice – ključnom elementu u Samsungovom dizajnerskom nasleđu – Galaxy S9 i S9+ pružaju neverovatno iskustvo zabave. Osim toga, oba uređaja imaju novu SmartThings aplikaciju, koja ujedinjuje postojeće IoT usluge u jedinstveno pametno isksustvo.

„Način na koji koristimo naše pametne telefone se promenio, jer su komunikacija i kao i način na koji izražavamo sebe evoluirali“, rekao je DJ Koh, predsednik i rukovodilac sektora za IT i mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Na našim Galaxy S9 i S9+ uređajima redizajnirali smo kameru. Ne samo da ova dva telefona omogućavaju korisnicima da naprave odlične fotografije i video zapise bez obzira na to gde se nalaze, već je reč i o uređajima dizajniranim tako da korisnicima pomognu da se povežu sa drugima i da se izraze na potpuno jedinstven i personalizovan način“.

Redizajnirana kamera

Današnje kamere nisu tu samo za fotografisanje – one služe za povezivanje i komuniciranje. Korisnici žele da kamera na njihovom pametnom telefonu ima najmoderniju tehnologiju, kako bi mogli da uz pomoć visoko kvalitetnih fotografija i alata ispričaju svoju jedinstvenu priču. Imajući tu želju korisnika na umu, Galaxy S9 i S9+ imaju kamere sa Super Speed Dual Pixel senzorom sa posvećenom snagom obrade i memorijom za visoki kvalitet slike. Karakteristike kamere na Galaxy S9 i S9+ uključuju i:

Super Slow-mo: Dinamičnim i usporenim videozapisima koji snimaju do 960 slika u sekundi, svaki korisnik može učiniti nezaboravnim svakodnevne trenutke. Galaxy S9 i S9+ poseduju automatski Motion Direction, inteligentnu karakteristiku koja detektuje kretanje u okviru i automatski počinje da snima – svaki korisnik mora postaviti svoje postavke za snimak. Nakon snimanja video zapisa Super Slow-mo, korisnici mogu odabrati muziku u pozadini. Na raspolaganje imaju 35 različitih opcija, a mogu dodati i melodiju sa njihove omiljene plejliste. Korisnici takođe mogu jednostavno izraditi, uređivati i deliti GIFove jednostavnim dodirom sa tri pokretna stila kako bi bili u stanju da ih gledaju onoliko dugo koliko žele.

Kamera za snimanje pri slabom osvetljenju: Dobro osvetljenje je tajna svake dobre fotografije. No, često se fotografije snimaju u manje idealnim uslovima osvetljenja, jer većina kamera na pametnim telefonima ima fiksni otvor koji se ne može prilagoditi niskim ili svetlim okruženjima osvetljenja. Ovo dovodi do zamućenih ili bledih fotografija. Slično načinu na koji se dužica ljudskog oka širi i smanjuje, Samsungov Dupli Otvor/blenda2 (F1.5/F2.4) automatski omogućava više svetla kad je mrak i manje svetla kada ima previše svetla. Na taj način korisnik dobija čiste i jasne fotografije.

AR Emoji: Samsung omogućava korisnicima izradu emotikona koji izgledaju, zvuče i deluju baš poput njih samih. AR Emoji koristi algoritam mašinskog učenja koji se temelji na podacima koji analiziraju 2D sliku korisnika i iscrtavaju više od 100 izraza lica. Rezultat je 3D model za odražavanje i oponašanje izraza poput namigivanja i klimanja glavom. AR Emoji deli stvarna osećanja korisnika ne samo u video zapisu, već i u nizu nalepnica koje koriste standardni AGIF formata datoteke, tako da korisnici mogu podeliti svoje emocije na većini drugih platformi za razmenu poruka.

Bixby: Samsungova inteligentna platforma, integrisana u kameru, koristi povećanu realnost i tehnologije dubokog učenja kako bi pružila korisne informacije o okruženju korisnika[1]. Sa otkrivanjem i prepoznavanjem objekta u stvarnom vremenu, Bixby odmah generiše informacije direktno na vrhu slike na koju kamera ukazuje. Korisnici mogu prevoditi strane jezike kao i preračunavatii valute u stvarnom vremenu uz Live Translation, mogu saznati više o svojoj okolini, kupovati proizvode viđene u stvarnom svetu i pratiti unošenje kalorija u jednom danu.

Redizajnirana zabava

Pametni telefoni često su izbor za zabavu, zbog čega je Samsung stvorio uređaj koji nudi vrhunska iskustva zvuka sa stereo AKG zvučnicima. Zvukovi su jasni, čisti i kvalitetni bez obzira na to da li korisnici gledaju omiljeni film ili slušaju album omiljenog umetnika. Galaxy S9 i S9+ takođe podržavaju Dolby Atmos, sa efektom zvuka od 360 stepeni.

Galaxy S9 i S9+ audio iskustvo nadopunjuje Samsungov revolucionarni beskrajni ekran. Prvi put predstavljen na Galaxy S8, odvažni, svetli Super AMOLED beskrajni ekran stapa se gotovo direktno u telefon bez ometajućih ivica. Sa prilagodljivim poboljšanjem kontrasta, korisnici mogu koristiti svoj uređaj čak i kad su izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Uređaj koji podržava „povezani način života“

Kao prvi pametni telefoni koji podržavaju novu aplikaciju SmartThings, Galaxy S9 i S9+ mogu se povezati sa drugim Samsung uređajima, ali i uređajima koji ne pripadaju kompaniji.

Najnoviji Samsung DeX idealan je za one koji su stalno u pokretu, nudeći odgovarajuće iskustvo na celom ekranu mobilnog uređaja. Sa DeX Padom, novim sistemom priključivanja, korisnici mogu jednostavno povezati Galaxy S9 i S9+ na veći monitor, tastaturu i miš. Na ovaj način, dobija se mobilno iskustvo sa poboljšanim editovanjem dokumenata ili čak igranjem po celom ekranu[2]. Korisnici takođe mogu, s DeX Padom, pretvoriti Galaxy S9 i S9+ u Touch Pad[3].

Najbolje je standard kompanije Samsung

Samsung je postavio najviše standarde kada je reč o pametnim telefonima, uključujući IP68 otpornost na vodu i prašinu, kao i bežično punjenje. Galaxy S9 i S9+ idu korak dalje, jer podržavaju proširivu memoriju do 400 GB sa MicroSD karticom i opremljeni su najnovijim procesorima za premium aplikacije koje nude snažne performanse i sofisticiranu obradu slike.

Osim toga, uz Galaxy S9 i S9+ korisnici mogu biti mirni, jer su uređaji zaštićeni Knox 3.1, najsavremenijom Samsung siguronosnom platformom. Galaxy S9 i S9+ podržavaju tri različite mogućnosti biometrijske provere autentičnosti – dužicu oka, otisak prsta i prepoznavanje lica. Korisnici sami mogu odabrati način za zaštitu uređaja i aplikacija. Uređaji podržavaju Inteligentno skeniranje, novu potvrdu koja koristi kolektivnu snagu skeniranja dužice oka i tehnologije prepoznavanja lica kako bi brzo i jednostavno otključala telefon korisnika u bilo kojoj situaciji. Dedicated Fingerprint dodatno pruža korisnicima mogućnost korišćenja različitih otisaka prstiju za pristup Secure Folderu, za razliku od one koja se koristi za otključavanje telefona. Galaxy S9 i S9+ su brigu o zdravlju podigli na još viši nivo uz poboljšani optički senzor ugrađen direktno u uređaj, pružajući bogatiju i tačniju informaciju o zdravstvenom statusu korisnika. Na taj način, senzor omogućava ovim telefonima praćenje Heart Load Factor-a samog korisnika. Radi se o novom merenju otkucaja srca u stvarnom vremenu.

Galaxy S9 i S9+ u Srbiji su dostupni od 16. marta 2018. godini, u ponoćno crnoj, koralno plavoj te novoj purpurno ljubičastoj boji. Kupci koji unapred naruče svoj Galaxy S9 ili S9+ kod ovlašćenih Samsung partnera do 8. marta uštedeće do 47.725 dinara prilikom otkupa starog telefona za novi Galaxy, koji će dobiti na kućnu adresu nedelju dana pre početka prodaje. Oni koji novi Galaxy naruče unapred od 9 do 15. marta, takođe će moći da uštede prilikom otkupa starog telefona, a novi će preuzeti na dan početka prodaje, 16. marta.