LG će predstaviti sedmu generaciju g serije početkom maja

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je zvanično predstavljanje telefona LG G7ThinQ u Njujorku i Seulu. LG će najnoviji premijum model predstaviti na događajima za medije 02. maja u Metropolitan West Njujorku i 03. maja u tržnom centru I’PARK u Seulu. LG G7 će biti prvi telefon G serije koji će nositi oznaku ThinQ, kreiranu da obuhvati sve LG uređaje iz domena potrošačke elektronike, aparata za domaćinstvo i usluga koji koriste veštačku inteligenciju.

LG G7ThinQ razvijen je na temeljima koje je postavio LG V30SThinQ, prvi LG telefon u koji je inkorporirana veštačka inteligencija kao deo core funkcija. V30SThinQ koristi tehnologiju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji kako bi usavršio najčešće korišćene funkcije kao što su glasovne komande i Vision AI funkcija, za kameru unapređenih performansi. LG G7ThinQ nudi poboljšano povezivanje sa ostalim LG uređajima kao što su kućni aparati, televizori i drugo.

„Danas proizvođači moraju pažljivo da prate šta je korisnicima potrebno i šta žele od svog smart telefona“, rekao je Hwang Jeong-hwan, predsednik kompanije LG Electronics Mobile Communications Company. “Uz pomoć LG G7ThinQ, LG nastavlja da ispunjava obećanje da će usavršiti core tehnologije kako bi zadovoljio stvarne potrebe korisnika. To postižemo uvođenjem tehnologije veštačke inteligencije koja je više od funkcije, ona je deo korisničkog iskustva.”