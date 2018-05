LG G7 ThinQ nudi audio iskustvo bez premca

Predstojeći premijum smart telefon kompanije LG Electronics (LG) imaće izuzetan kvalitet zvuka za korisnike koji žele da uživaju u omiljenoj muzici i filmovima preko svojih slušalica i zvučnika. Prvi put dostupan na LG G7 ThinQ, Boombox zvučnik povećava nivo baznog zvuka za više od 6 decibela sa dvostrukom količinom basa.

Tokom razvijanja LG G7 ThinQ, kompanija LG uzela je u obzir da se današnji korisnici sve više služe smart telefonima kod kuće ili tokom vanjskih aktivnosti kako bi slušali svoje omiljene melodije. Mnogi koriste eksterne bluetooth zvučnike zato što nisu zadovoljni kvalitetom zvuka i jačinom konvencionalnih zvučnika na smart telefonima.

Zahvaljujući ovim povratnim informacijama od potrošača, audio inženjeri iz kompanije LG pronašli su novi način da iskoriste unutrašnjost smart telefona kao rezonantnu kutiju kako bi pojačali zvuk više od deset puta u poređenju sa tipičnim smart telefonima. Sa Boombox zvučnikom, LG G7 ThinQ je u mogućnosti da generiše impresivni „boombox” zvuk bez potrebe za eksternim zvučnicima. Kada se postavi na čvrstu površinu ili kutiju, LG G7 ThinQ koristi svoju rezonantnu kutiju kao vufer kako bi još više pojačao efekat basa.

Za korisnike koji preferiraju slušalice, LG G7 ThinQ je prvi smart telefon koji nudi DTS:X 3D Surround zvuk, sve do 7.1 performansi kanala bez potrebe za skupim, premijum slušalicama. Za razliku od drugih stereofonskih tehnologija koje isporučuju vrhunski zvuk samo sa specifičnom muzikom, DTS:X podržava bilo koji tip sadržaja kako bi stvorio osećaj prostora i iskustvo slušanja učinio još impresivnijim.

Ostavši dosledan LG tekovinama vrhunskog zvuka na smart telefonima, LG G7 ThinQ poseduje Hi-Fi Quad DAC koji može da proizvede visoke impedanse u vrhunskim slušalicama za prave ljubitelje kvalitetnog zvuka. Hi-Fi Quad DAC ujedinjuje četiri konvertera sa digitalnog na analogno u samo jedan zvučni čip, snižavajući stopu ukupne harmonične distorzije (THD) na 0.0002 procenta za izuzetno preciznu reprodukciju zvuka. LG G7 ThinQ podržava i Master Quality Authenticated (MQA) audio format, koji obezbeđuje visok kvalitet zvuka u maloj veličini datoteke.