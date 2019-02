LG i Infineon predstavljaju LG G8 ThinQ sa prednjom Time-of-Flight kamerom

Kompanije LG Electronics (LG) i Infineon Technologies AG su se udružile kako bi predstavile Time-of-Flight (ToF) tehnologiju, namenjenu ljubiteljima selfija širom sveta.

Infineonov REAL3TM čip za senzor slike će imati ključnu ulogu u prednjoj kameri smart telefona LG G8 ThinQ, koji će biti predstavljen u Barseloni tokom sajma MWC 2019. Oslanjajući se na kombinovanu ekspertizu Infineona i PMD Technologies AG u 3D skeniranju, inovativni senzor će doneti nove mogućnosti prednje kamere u smart telefonima.

Dok ostale 3D tehnologije koriste složene algoritme za izračunavanje udaljenosti objekta od objektiva fotoaparata, ToF čip za senzor slike omogućava još preciznija merenja zahvaljujući emitovanju infracrvene svetlosti koja se odbija od objekta. Kao rezultat toga, ToF je brži i efikasniji u ambijentalnom osvetljenju, smanjujući opterećenje aplikativnog procesora i time smanjuje potrošnju energije.

Zahvaljujući brzom odazivu, ToF tehnologija se koristi u različitim metodama za biometrijsku autentifikaciju, kao što je prepoznavanje lica. Štaviše, s obzirom na to da ToF objekte vidi trodimenzionalno i da na njega ne utiču spoljni uticaji, on pruža odličnu stopu prepoznavanja, i spolja i unutra, što je idealno za implementaciju u aplikacijama proširene stvarnosti (eng. Augmented Reality, AR) i aplikacijama virtualne stvarnosti (VR).

Vodeći svetski proizvođač energetskih poluprovodnika, Infineon, takođe je poznat po svojoj tehnološkoj izvrsnosti u senzorskim rešenjima. Nemački proizvođač čipova omogućava visoko pouzdane automobilske, energetske i digitalne sigurnosne aplikacije. Kompanija je razvila ToF tehnologiju koja će se nalaziti u LG G8 ThinQ za upotrebu u premium smart telefonima, kao i u uređajima srednje klase.

„Infineon je spreman da napravi revoluciju na tržištu”, izjavio je Andreas Uršic (Andreas Urschitz), predsednik divizije Power Management & Multimarket u kompaniji Infineon. „U roku od pet godina očekujemo da će se 3D kamere naći u većini smart telefona, a Infineon će dati značajan udeo”.

„Imajući u vidu cilj kompanije LG da pruži stvarnu vrednost svojim korisnicima mobilne telefonije, naš najnoviji vodeći model je dizajniran sa ToF tehnologijom kako bi korisnicima pružio jedinstven i bezbedan sistem verifikacije bez žrtvovanja mogućnosti kamere”, naveo je Čang Ma (Chang Ma), viši potpredsednik i direktor Strategija proizvoda u kompaniji LG Mobile Communications. „LG G8 ThinQ sa ToF tehnologijom će biti optimalan izbor za korisnike koji su u potrazi za premium smart telefonom koji nudi neuporedive mogućnosti kamere”.