LG i Qualcomm razvijaju novu generaciju rešenja za automobile

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je saradnju sa američkom kompanijom Qualcomm kako bi zajednički radili na razvijanju nove generacije inovativnihrešenja za automobile. Dve kompanije će osnovati i zajednički istraživački centar u Južnoj Koreji kako bi razvili 5G tehnologije za vozila, kao i C-V2X (CellularVehicle-to-Everything)tehnologije neophodne za uspeh autonomnih vozila nove generacije.

Kao lideri u mobilnim inovacijama, LG i Qualcomm donose decenije iskustva u istraživanju i razvoju, uključujući i poznavanje 5G mobilne tehnologije. 5G je od krucijalnog značaja za postavljanje povezane inovativne automobilske platforme. Sa brzinama konekcije do 5 puta brže, uz 10 puta nižu latenciju od najbrže LTE tehnologije, 5G će moći da isporuči podatke brzinama koje su potrebne u realnom vremenu tokom vožnje.

C-V2X, koji je uključen učetrnaestu generaciju3GPPprojekta (ThirdGenerationPartnership Project), pruža dva puta brže vreme odziva po nižim cenama od DSRCtehnologije (DedicatedShort Range Communications) koja funkcioniše preko postojećih mobilnih komunikacionih mreža. Terenski testovi i aktivnosti standardizacije u pojedinim delovima Evrope i Azije već su u procesu razmatranja i planiranja do 2020. godine.

„LG planira da predvodi tržište komponentama nove generacije tako što kombinuje svoje iskustvo u automobilskoj komunikacionoj tehnologiji sa Qualcomm naprednim rešenjima od LTE do 5G“, izjavio je Kim Jin-yong, izvršni potpredsednik LG Smart komponente za vozila. „Mi smo optimisti da će kombinovana istraživanja kompanija LG i Qualcommdoneti rezultate do kojih ne bi bilo moguće doći da smo radili samostalno.“

„Izgradnja dugoročnih odnosa sa kompanijom LG, kao itežnjada unapredimo tehnologiju C-V2X dodatno pokazuje našu stalnu posvećenost razvoju naprednih rešenja za sigurna, međusobno povezana i sve autonomnija vozila”, rekao je NakulDuggal, potpredsednik menadžmenta prodaje kompanijeQualcomm Technologies. „Sa automatizovanom industrijom na jasnom putu do 5Gtehnologije, radujemo se radu sa kompanijom LG kako bi zadovoljili zahteve današnjih vozača i unapredili komercijalizaciju C-V2X tehnologije na vozilima sledeće generacije.“