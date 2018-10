LG istraživanje: Mobilne telefone više koristimo za fotografisanje nego za obavljanje poziva

Mobilni telefon je uvek u našem džepu i nudi sve više i više mogućnosti kojima prevazilazi prvobitnu svrhu uređaja. Sa njega šaljemo mejlove, služi nam kao alarm, na njemu slušamo muziku, surfujemo internetom, služi nam kao navigacija, kalendar ili za pregled objava na društvenim mrežama, uz pomoć njega fotografišemo i snimamo.

Najnovije istraživanje kompanije LG Electronics (LG) pokazalo je da naše mobilne telefone češće koristimo za fotografisanje nego za obavljanje poziva.

Istraživanje kompanije LG pratilo je navike korisnika mobilnih telefona u Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Koreji, a korisnici su odgovarali na pitanja koje vrste sadržaja dele putem telefona, šta im smeta i koja su njihova očekivanja od kamere na mobilnom telefonu.

Čak 87% ispitanika izjavilo je da najmanje jednom nedeljno mobilnim telefonom fotografišu, dok je 82% reklo da toliko često koriste funkciju pozivanja. Dodatno, rezultati istraživanja pokazuju da je upotreba kamere češća od korišćenja telefona za posetu društvenim mrežama (80% ispitanika).

Selfiji i fotografije hrane

Čak 61% ljudi u komunikaciji radije bira da pošalje fotografiju umesto tekstualne poruke. Fotografije dece i selfiji su najpopularniji u SAD, dok Koreanci više dele slike hrane i putovanja koje postavljaju na društvene mreže. Fotografisanje i brzo deljenje je trend na koji su proizvođači takođe odgovorili pa telefoni sa funkcijom deljenja ekrana (odnosa 2:1), omogućavaju korisniku da fotografiju snimljenu u gornjem delu ekrana odmah prosledi koristeći donju polovinu ekrana.

Snimanje video zapisa na telefonu takođe postaje popularno, 74% ispitanika je odabralo snimanje video zapisa kada fotografije nisu dovoljne da prikažu atmosferu, a 68% izabere ovu metodu na zanimljivim mestima i kod prelepih pejzaža. Neki uređaji, kao što je LG G7 ThinQ, mogu da snimaju fotografije i video zapise u HDR kvalitetu, pa je na odmor dovoljno poneti jedan uređaj, bez straha da će vaši prijatelji ostati uskraćeni za realističan doživljaj.

Frustrirajuće situacije pri fotografisanju

Prema istraživanju, tri najnepovoljnije situacije kod fotografija na mobilnom telefonu su zamućene slike, pikseli koji se vide pri zumiranju i činjenica da većina telefonskih kamera ne može da ovekoveči pravu lepotu pejzaža.

Dodatno, 54% ispitanika se osećalo loše zbog nedostatka veštine fotografisanja mobilnim telefonom, a 63% je nezadovoljno kompozicijom ili prikazom boja. Jedna trećina žena u dvadesetim i tridesetim godinama ima problem da „uhvati“ dobar kadar svojih kućnih ljubimaca dok se pomeraju, dok je 74% žena nezadovoljno fotografijama snimljenim u izazovnim svetlosnim uslovima.

Drugi pomenuti problem se može lako rešiti ako odaberemo telefon sa funkcijom za smanjenje šuma i proverimo da li je kamera na najnižem otvorenom blendu. Dodatno, neki pametni telefoni mogu čak i automatski da postave idealan režim fotografisanja uzimajući u obzir okolinu i uslove osvetljenja.

Slikamo fotografije da bismo ih podelili

Polovina ispitanika je naglasila da za deljenje na društvenim mrežama traže savršenu fotografiju. 56% njih se žalilo što nisu u stanju da fotografišu predmet i pozadinu u jednoj slici – ili subjekt postaje pikseliran kada je uvećan, ili nema dovoljno prostora za pozadinu. Telefoni koji nam omogućavaju da snimimo realnu fotografiju iz različitih uglova nude rešenje za ovaj problem.

Na primer, LG G7 ima kameru sa uglom vidljivosti od 71 stepen i 107 stepeni i jednostavnim pritiskom na dugme se može prebaciti sa jedne na drugu, a pikseli nisu vidljivi čak ni kada se slika zumira. Ovaj model bio bi idealan za 83% ispitanika koji su izjavili da bi bili srećni ako bi imali telefon koji može da fotografiše iz različitih uglova.

Savršena kamera

Učesnici studije pokazali su kako bi za njih izgledala idealna kamera na pametnom telefonu. Najčešći odgovor je bio da ne treba praviti kompromis oko kvaliteta slike pri zumiranju i da im treba biti omogućeno da prave lepe i čiste fotografije čak i u nepovoljnim uslovima osvetljenja. Oni bi želeli da snimaju fotografije istog subjekta iz različitih uglova i udaljenosti, kao i da „uhvate“ predmet i pozadinu na istoj fotografiji. Skoro 50% želi da napravi profesionalne fotografije na svojim pametnim telefonima. Prema studiji, žene dvostruko više nego muškarci uzimaju u obzir kvalitet kamere prilikom izbora smart telefona.