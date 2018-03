LG predstavlja unapređene serije K10 i K8 telefona

LG Electronics (LG) će na predstojećem MWC sajmu predstaviti unapređenu seriju popularnih K8 i K10 telefona srednje klase, opremljenih premijum karakteristikama, koji mogu da pariraju flagship modelima. Oba modela će biti dostupna na ključnim tržištima kao što su Evropa, Azija, Južna Amerika i Srednji istok.

Uz mnoštvo naprednih karakteristika kamere, poput autofokusa velike brzine reagovanja i funkcije umanjenja „šuma“ za bolje fotografije pri slabom osvetljenju, nova K serija nastavlja da ispunjava očekivanja i zahteve potrošača, nudeći izuzetne proizvode po pristupačnim cenama. Unapređene modele odlikuje sjajni, glatki izgled koji je bio ključni element identiteta K serije, dopunjen 2.5D Arc Glass dizajnom za savremeni, besprekorni izgled koji vremenom izgleda još bolje. Oba telefona će biti dostupna u tri nove, upečatljive boje: Aurora Black, Maroko Blue i Terra Gold.

Elegantan metalik dizajn modela LG K10 sa metalnim U-okvirom ne samo da izgleda elegantno, već je opremljen i vrhunskim karakteristikama koje se obično ne poseduju modeli ovog cenovnog ranga. K10 je opremljen naprednom tehnologijom zadnje kamere od 13MP poput one u flagship modelu LG G6 i prednjom kamerom od 8MP visoke rezolucije koja omogućava „Bokeh“ efekat prilikom fotografisanja selfija. Uz LG K10, ljubitelji fotografije neće propuštati prilike za dobru fotografiju uz pomoć Phase Detection Auto Focus (PDAF) autofokusa, koji je 23 odsto brži od tradicionalnog. Uz pomoć nove Smart Rear Key funkcije, ne samo da možete da otključate telefon otiskom prsta, već i da pokrenete Quick Shutter za brže fotografije i Quick Capture za jednostavno snimanje fotografije ekrana.

Unapređena verzija modela LG K8 za dolazi nam sa poboljšanim UX karakteristikama kamere i unapređenim performansama fotografisanja pri slabom osvetljenju, što fotografije čini svetlijim i jasnijim u odnosu na prethodnu generaciju ovog modela. Na zahtev korisnika, novi model poseduje i funkcije koje su se pokazale kao omiljene, kao što su Auto Shot, Gesture Shot, Flash for Selfie i Quick Share.

Jasnije fotografije pri slabom osvetljenju su sada omogućene uz pomoć Low Light Noise Reduction funkcije za smanjenje šuma, koja je dostupna u oba modela K serije. U kombinaciji sa High Dynamic Range (HDR) funkcijom, fotografije su oštrije, sa većim opsegom osvetljenja i kontrasta.

Zahvaljujući novoj funkciji Timer Helper, nikada nije bilo lakše napraviti grupnu fotografiju sa prijateljima ili porodicom. Više ne morate da nagađate koliko je sekundi preostalo dok tajmer ne pokrene okidač. Uz pomoć funkcije Timer Helper, telefoni iz serija K8 i K10 će, koristeći blic, odbrojavati preostalo vreme tako da se prijatelji i porodica mogu na vreme postaviti u željenu poziciju za fotografisanje.

Još jedna nova funkcija unapređene K serije je Flash Jump Shot, koja snima po jednu fotografiju svake treće sekunde (do 20 fotografija) i spaja ih u zanimljivi GIF za jedostavno deljenje sadržaja. Funcija Flash Jump Shot je dostupna na oba modela i može se koristiti i na prednjoj i na zadnjoj kameri.

„Unapređena K serija LG telefona za 2018. godinu usmerena je na pružanje dodatne vrednosti kupcima koji tragaju za uređajem koji odgovara njihovim potrebama i načinu života,“ rekao je Ha Jeunguk viši potpredsednik i rukovodilac poslovne jedinice kompanije LG Mobile Communications. „Uz pomoć napredne tehnologije kamere naših telefona i drugih praktičnih funkcija uvereni smo da možemo da ,prirastemo k srcu’ potrošača na tržištu koje se brzo razvija.“