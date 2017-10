LG Q6 stigao u Srbiju

Dugo očekivani smart telefon LG Q6 od sada je dostupan i korisnicima u Srbiji. Ovaj model predstavlja prvi uređaj iz nove Q serije, najnovije linije moćnih smart telefona srednjeg ranga, koje odlikuju karakteristike premium telefona kompanije LG po konkurentnim cenama.

Kao prvi uređaj nove serije, LG Q6, pored veoma elegantnog dizajna, poseduje neke od najpoželjnijih inovacija viđenih na modelu LG G6, poput FullVision ekrana.

„LG Q6, sada dostupan i u Srbiji, predstavlja kombinaciju vrhunskih funkcija, odličnih performansi i atraktivne cene, što za korisnike predstavlja idealno rešenje. Lansiranjem ove serije imali smo za cilj da što većem broju ljudi budu pristupačne premium karakteristike naših modela“, rekao je Branislav Jordanov, marketing menadžer kompanije LG Electronics za Srbiju.

U vremenu kada su telefoni sa tankim ivicama sve popularniji, LG Q6 je prvi smart telefon u srednjoj cenovnoj kategoriji koji poseduje ovu karakteristiku. Jedinstveni FHD+FullVision ekran sa dijagonalom od 5,5 inča i 18:9 odnosom stranica čini gledanje video snimaka, igranje igrice i multitasking zaista impresivnim iskustvom. Bazel-less forma dizajnirana je sa ciljem da što više prostora bude posvećeno ekranu, a da se istovremeno sprečava slučajno dodirivanje ekrana tokom držanja u šaci.

LG Q6 odlikuje minimalistički i svedeni dizajn, bez ispupčenja oko kamere, sa zaobljenim ivicama koje prate uglove ekrana. Ovaj model ne samo da je privlačan za oko, već je i veoma jednostavan za korišćenje. Tokom dizajniranja telefona G6, kompanija LG sprovela je različita ergonomska istraživanja, koja su potpomogla i razvoj modela LG Q6, zahvaljujući čemu je i ovaj uređaj izuzetno ugodan za držanje i korišćenje jednom rukom. Kupce će zasigurno dodatno privući funkcija LG’s proprietary Face Recognition, zahvaljujući kojoj korisnici mogu da otključaju svoj telefon mnogo brže i jednostavnije nego što to nude preostale tehnologije za prepoznavanje lica.

LG Q6 poseduje ugrađenu širokougaonu selfie kameru od 100 stepeni, koja omogućava da na fotografiji bude mnogo članova. Kamera poseduje unapređeni LG UX 6.0 korisnički interfejs, čime je omogućeno da se u potpunosti iskoristi 18:9 odnos stranica FullVision ekrana. Square Camera Mode funkcija pruža mogućnost kreiranja foto-kolaža uz korišćenje više kvadratnih slika.

Osim toga, ovaj uređaj je i veoma izdržljiv. Metalni okvir koji ga okružuje izrađen je od ultra-jakog aluminijuma iz serije 7.000 – jedne od najjačih aluminijumskih legura korišćenih u industrijama kao što je vazduhpolovstvo. Model je podvrgnut zahtevnom režimu kompanije LG i prošao je kroz više od 20 testova baterije, striktnijih od međunarodnih protokola.

LG Q6 smart telefon već sada je dostupan korisnicima u Srbiji u okviru ponude domaćih operatera Vip mobile i Telenor.