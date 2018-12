Mastercard istraživanje – Osam od deset Evropljana kupuje mobilnim telefonom

U Evropi, mobilni telefoni su već uobičajeno sredstvo plaćanja, ustaljeni koliko i kupovina u fizičkim prodavnicama; 80% Evropljana koristi svoje mobilne telefone za plaćanje, a 41% ih koristi čak i češće ili čak svakodnevno. Ovo su rezultati pan-evropskog istraživanja u kome je učestvovalo preko 18.000 ispitanika. Istraživanje je organizovala kompanija Mastercard a sprovela ga je kompanija za istraživanje tržišta Innofact.

Četiri od deset Evropljana kupuje mobilnim telefonom bar jednom nedeljno

Značajan je broj čestih korisnika mobilne kupovine u Evropi: na primer, u Velikoj Britaniji i Nemačkoj gotovo polovina ispitanika kupuje mobilnim telefonom jednom nedeljno ili češće (po 47%), dok je u Evropi taj procenat 39%. Uopšteno govoreći, mobilna kupovina čini četvrtinu ukupne trgovine (24%), prema podacima dobijenim od 18.000 ispitanika.

Čak se i praznična kupovina seli na mobilne telefone

Gotovo tri četvrtine (72%) ispitanika planira da koristi svoje mobilne telefone pri prazničnoj kupovini. Većina voli da poklone kupuje od kuće sa sofe (82%) ili iz kreveta (25%). Međutim, ljudi takođe koriste prednosti mobilnih plaćanja kao što su brzina i jednostavnost korišćenja i koriste pauze tokom dana da obave brzi božićni šoping: značajan broj poklona se kupi dok korisnik čeka na javni prevoz (19%), dok je na poslu (18%), ili tokom pauze za ručak (9%). Kada su ispitanici birali svoja tri najdraža termina za prazničnu kupovinu, većina Evropljana je navela radne dane, a ne vikende. Najpopularnije vreme (49%) je veče tokom radnog dana (17-21h). Ipak, veliki broj božićnih poklona se kupuje radnim danima od 12-17h (42%) i od 9-12h (31%).

Brzina i jednostavnost su ključni za mobilnu kupovinu.

Evropljani ističu različite razloge zašto vole da kupuju telefonima: najčešće su to brzina (44%), kupovina samo jednim klikom (33%), jednostavnija navigacija (30%) i veća sigurnost (14%). Ispitanici u UK (22%), Irskoj (21%), Španiji i Francuskoj (20%) smatraju veću sigurnost ključnim razlogom za kupovinu telefonom, dok ispitanici u Poljskoj (63%), Nemačkoj (59%) i Švajcarskoj (56%) najviše vrednuju brzinu.

Odeća i modni dodaci su najpopularniji artikli

Više od pola Evropljana (54%) već su kupovali odeću putem mobilnih uređaja, a u Nemačkoj je ta brojka čak 68%. Elektronski uređaji su na drugom mestu sa 40%. Kod nekih stavki kao što je karte za javni prevoz, postoje velike razlike među tržištima: gotovo pola Švajcaraca kupuje karte za javni prevoz telefonom (48%), dok je ta brojka u Rusiji tek 17%. Što se tiče parkinga, 44% Šveđana ga plaća mobilni telefonom, dok je taj broj u Nemačkoj samo 12%.

Većina Evropljana koristi više od jedne aplikacije za kupovinu

S obzirom na obim i raznolikost opcija za mobilni šoping, ne treba da čudi podatak da je 75% Evropljana koristilo mobilne aplikacije za kupovinu u prethodnih 12 meseci. Većina njih (64%) koristi od dve do pet aplikacija, a 20% čak šest ili više.