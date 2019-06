Mastercard: Korisnici u Srbiji spremni da plaćaju mobilnim telefonom

87% korisnika u Srbiji svoj mobilni telefon vidi kao poželjnu alternativu platnim karticama, na osnovu novog istraživanja kompanije Mastercard o stavovima korisnika u pogledu korišćenja digitalnih usluga. Ovo predstavlja povećanje od 17% upoređujući rezultate istraživanja od pre 3 godine.

Ovo istraživanje, sprovedeno u 13 zemalja Centralno-istočne Evrope (uključujući Srbiju) pokazuje da je upotreba pametnih telefona dostigla čak 94% zasenivši sve ostale digitalne uređaje. Slanje imejla, pretraživanje interneta i društvenih mreža su i dalje najčešće korišćene usluge na mobilnom telefonu. Usluge vezane za plaćanja kao što su onlajn kupovina i aplikacije za mobilna plaćanja nalaze se u prvih deset i koriste se u proseku 5 puta mesečno.

Arpad Rab, profesor društvenih nauka i futurologije na Korvinovom Univerzitetu u Budimpešti je izjavio: ,,Istraživanje koje je sprovela kompanija Mastercard potvrđuje da rastuće poverenje u digitalne tehnologije pomaže korisnicima da svoje brojne važne zadatke u svakodnevnom životu završe koristeći svoje mobilne telefone. Činjenica da su ljudi svoj novac poverili svom mobilnom telefonu je jasan pokazatelj da su tehnološke kompanije bile uspešne u obezbeđivanju bezbednog digitalnog okruženja za korisnike.”

Srbi su nastavili sa usvajanjem digitalnog načina života koristeći različite uređaje i njihove funkcionalnosti. Sa skoro potpunom pokrivenošću, 97% stanovnika Srbije koristi svoje mobilne telefone, što je iznad proseka u zemljama Centralno-istočne Evrope. Povećanu upotrebu mobilnih telefona u ličnim finansijama pokazuje i trend korišćenja onlajn bankarstva. Dok su ranije korisnici onlajn bankarstvo koristili putem pretraživača na laptop ili PC računarima, sada za to koriste mobilne telefone. Ovo istraživanje pokazalo je da trenutno čak 50% korisnika u zemlji koristi mobilne aplikacije, vrši transfer i proverava svoj bilans stanja na računu onlajn, što je za 20% više u odnosu na 2016. godine.

Popularnost onlajn kupovine je takođe u porastu. Trenutno 73% korisnika čine kupci koji kupuju onlajn, što predstavlja 23% više u odnosu na 2016. godinu. Prilikom onlajn kupovine, 49% stanovnika Srbije voli da koristi kartice prilikom plaćanja onlajn, 47% njih plaća gotovinom prilikom dostave, 34% plaća karticom prilikom dostave, dok 32% građana koristi aplikacije za slanje novca.

,,Naše novo istraživanje pokazuje da 37% korisnika u Srbiji koristi mobilni telefon u onlajn kupovini. Kako bi bili ohrabreni da u većoj meri koriste kartice prilikom kupovine na internetu, građani Srbije smatraju da je neophodno obezbediti veću sigurnost kartičnih plaćanja, dok 54% njih ističe da će više koristiti kartice ukoliko postoji jača bezbednosna provera identiteta prilikom samog plaćanja. Kako bismo mogli da utvrdimo da su kupovine koje korisnici izvrše zaista njihove, Mastercard je razvio Mastercard® Identity Check™. Ovo tehnološko rešenje povećava sigurnosti onlajn kupovine ne ugrožavajući iskustvo korisnika”, izjavila je Jelena Ristić, direktor tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

Dodatno, građani Srbije su generalno zadovoljni obimom dostupnih digitalnih usluga, ali smatraju da su inovacije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu neophodne. Iako istraživanje pokazuje da je povećano zadovoljstvo u pogledu dostupnih digitalnih usluga javnog prevoza, građani smatraju da je i to oblast u koju treba uvesti dodatne inovacije.