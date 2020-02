Kao tradicionalni partner Hanenkam ski trke, kompanija Mastercard nastavlja svoja ulaganja u Kicbil, uvodeći nove tehnologije plaćanja. Ove godine, napredak je vidljiv kroz prvu hibridnu karticu (proizvođač kompanija LAKS Pay), koja na jednoj beskontaktnoj kartici kombinuje mogućnost plaćanja ski-karte, pristup hotelu i javnom prevozu. Nova pripejd kartica omogućava besprekorno iskustvo na planini – potrošači sada mogu da plaćaju, voze se žičarom i uđu u svoje hotelske sobe. Prenosiva Ski2Pay kartica moći će da se koristi u preko 100 skijališta i hotela širom sveta.

Tehnološki razvoj kompanije Mastercard transformisao je Hanenkam trke iz događaja u kojem je bila u upotrebi samo gotovina, u događaj koji rado prihvata inovativne načine plaćanja. Stručnjaci se slažu da će do 2025. godine većina skijališta slediti ovaj primer i uvesti bezgotovinska plaćanja koja pružaju sigurnost, praktičnost i pristupačnost kako turistima tako i stanovnicima. Povezane aplikacije i jednostavne beskontaktne transakcije koje se koriste za iznajmljivanje ski opreme, rezervaciju hotela i vožnju žičarom, stavke su oko kojih se stručnjaci slažu da će unaprediti iskustvo skijanja i uvesti brojne druge mogućnosti za ovaj zimski sport.

#RaceToTheFuture Sportski razgovori uoči Hanenkam 2020 trka

Nova nezavisna Delfi studija kompanije Mastercard, čiji je autor prof. dr. Saša L. Šmit, direktor WHU Centra za sport i menadžment u Diseldorfu i 46 međunarodnih stručnjaka za alpsku industriju, slažu se da je tehnologija od vitalnog značaja za jedinstveno iskustvo zimskih sportova u budućnosti.

Mastercard je bio domaćin #RaceToTheFuture sportskog razgovora uoči Hanenkam trka, prilikom kog je prof. dr Saša L. Šmit, predstavio rezultate studije, nakon čega je usledila i panel diskusija na ovu temu. Panel je moderirala Dženet Liendo, starija potpredsednica odeljenja za poslovanje i komunikacije u Evropi u kompaniji Mastercard, koja je o održivosti ski sporta razgovarala sa bivšim šampionima alpskog skijanja Akselom Lundom Svindalom i Daronom Ralfsom, paraolimpijskom biatlonkom Verenaom Bentele i dizajnerkom igre i simulacije prof. dr Johanaom Pirker.

Održivost ski sporta jedino uz smanjenje uticaja na sredinu

Uporedo sa jedinstvenim iskustvom plaćanja, očuvanje skijaškog okruženja je najvažniji prioritet u okviru industrije, s obzirom na porast temperature usled klimatskih promena. Stručnjaci podržavaju stvaranje i upotrebu veštačkog snega u cilju poboljšanja prirodnih snežnih padavina i kako ne bi došlo do skraćenja sezone. Međutim, stručnjaci se slažu da su inovacije od vitalnog značaja kako bi se smanjili uticaji na životnu sredinu i dugoročno poboljšali uslovi za održivost sporta, npr. upotrebom obnovljivih izvora energije i iskorišćavanjem otopljene vode sa padina.

Tehnologija za prevenciju povreda na padinama

Još jedna oblast koja zahteva kontinuitet u inovacijama jeste prevencija povreda na padinama, a stručnjaci pozivaju na dalja tehnološka unapređenja kako bi se rizici dodatno smanjili. Na primer, inovativna zaštitna oprema koja smanjuje rizik od rotacije kičme pri padu, može pomoći u sprečavanju povreda zbog kojih mnogi sportisti često moraju da završe svoju karijeru. Takođe, trenutno se razvijaju vazdušni jastučići namenjeni kako profesionalnim sportistima tako i turistima za zaštitu od povreda kostiju prilikom skijanja.

e-skijanje za poboljšanje performansi sportista

Istraživanje ističe tehnologiju kao ključnu za poboljšanje performansi sportista. Veštačka inteligencija i sistemi za praćenje performansi uvode se kao način za poboljšanje forme vrhunskih sportista. Dodatno, proširena stvarnost (AR) se uvodi u skijaške sportove na nižim nivoima i ugrađuje se u kacige, prikazujući realne podatke na LCD ekranu kako bi korisnici mogli da vide statistiku i povezuju se sa instruktorima i prijateljima dok se nalaze na padini.

Sara Levis, generalna sekretarka Međunarodne skijaške federacije, izjavila je: „U okviru industrije, zimski sportovi su uvek težili da budu u skladu sa tehnološkim inovacijama, obezbeđujući prikladno i jedinstveno iskustvo za korisnike, čineći da to uživanje bude prioritet. Postignut napredak kao što je kupovina svega što vam je neophodno na jednom mestu, pomaže ubrzavanju procesa i omogućava ljudima da brže dođu do ski staza. Međutim, pažnja federacije je usmerena i na održivost, kao i na koji način možemo doprineti u zaštiti planina u budućnosti. Tehnologija je ključni deo ove aktivnosti i zato podržavamo i tražimo nova rešenja, kao što je unapređenje u proizvodnji veštačkog snega, električnih planinskih vozila ili skijališta bez emisjia ugljenika. Radujemo se što će u godinama koje dolaze, u skladu sa svojim razvojem i napretkom, tehnologija raditi i u korist očuvanja životne sredine i samkm tim i uslovima na planinama. “

Stručnjaci za zimske sportove vide potencijal u računarskim treninzima u cilju poboljšanja performansi profesionalnih sportista i smanjenju rizika od povreda putem simulacija. Međutim, e-skijanje za mlađe generacije ne predstavlja ulaznicu u ovaj sport, jer najznačajniji pokretači mladih koji žele da skijaju jesu njihovi roditelji. Nasuprot tome, stručnjaci predviđaju će se e-skijanje dobro pokazati na kineskom tržištu koje ima ograničen pristup ovom sportu.

Rodna jednakost kao budućnost skijaške industrije

Uporedo sa tehnologijom, rodna jednakost je ključna tema razgovora kada je u pitanju budućnost skijaške industrije, a eksperti su usredsređeni na takmičarske trke za sportistkinje, kao i na jednakost u odborima. Međutim, stručnjaci veruju da postoji samo 50% šansi da rodna jednakost postane realnost u roku od pet godina.

Dženet Liendo starija potpredsednica odeljenja za poslovanje i komunikacije u Evropi u kompaniji Mastercard, rekla je: „Hanenkam trke nalaze se na čelu tehnološkog razvoja od njihovog samog početka. Otkad je počelo naše partnerstvo ulagali smo u ovaj događaj i transformisali ga u događaj na kome je moguća primena inovativnih rešenja bezgotovinskog plaćanja. Međutim, iako su tehnologija i održivost na vrhu prioriteta, napredak u pogledu jednakosti polova unutar sporta i dalje je ključni prioritet za Mastercard i zato želimo da ljubiteljima iz svih slojeva društva i bez obzira na pol, omogućimo da se povežu sa svojom strašću i gledaju svoje heroje. “