Milijardu 5G korisnika do 2023. godine prema novom Ericsson Mobility Reportu

Kompanija Ericsson predviđa da će do 2023. godine u svetu postojati milijardu korisnika 5G tehnologije kroz napredne servise mobilnog interneta. Ovaj i drugi rezultati tradicionalnog istraživanja Ericsson Mobility Report predstavljeni su u Beogradu na događaju za medije.

Trenutno je LTE (Long-Term Evolution) ili 4G na dobrom putu da postane dominantna mobilna tehnologija, a Ericsson Mobility report procenjuje da će do kraja 2023. godine, ova tehnologija imati više od 5,5, milijardi korisnika, što predstavlja 85% svetske populacije.

Antonio Pasarela, direktor za tržišta Albanije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore i Srbije u kompaniji Ericsson, naglasio je da Srbija prati ovaj trend jer LTE, tj. 4G tehnologija, postaje sve zastupljenija i na domaćem tržištu telekomunikacija i da sva tri operatora kontinuirano rade na njenoj implementaciji. Pasarela je dodao da Srbija radi na usklađivanju regulativnog okvira sa Evropskom unijom i na liberalizaciji tržišnih uslova kako bi se izašlo u susret sve većim i sve sofisticiranijim potrebama korisnika digitalnih tehnologija za brzim i pouzdanim komunikacijama.

Naglašavajući da 5G, kao naredna etapa u evoluciji telekomunikacija, predstavlja ogromnu poslovnu priliku za rast tržišta, Pasarela je istakao da kompanija Ericsson radi na implementaciji 5 tehnologije širom sveta, te da će se prve 5G mreže naći u komercijalnoj primeni 2019. godine, dok će 2023. godine, 5G tehnologija pokrivati preko 20 posto svetskog stanovništva.

Ovakva očekivanja u pogledu implementacije 5G tehnologije su u skladu sa rezultatima Ericsson Mobility Report izveštaja koji pokazuju da će korišćenje mobilnih podataka preko mobilnih uređaja porasti osam puta do 2023. godine i da će dostići 110 eksabajta mesečno što je jednako 5,5 miliona godina strimovanja HD video sadržaja.

Ericsson Mobility Report takođe pokazuje da će gledanje video sadržaja nastaviti da utiče na rast mobilnog internet sadržaja i da na ovaj trend najveći uticaj imaju mladi milenijalsi uzrasti od 15 do 24 godine, koji gledaju 2,5 puta više sadržaja nego ljudi stariji od 45 godina.