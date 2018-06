Mobilna plaćanja u Srbiji – prošlost, sadašnjost i budućnost

U četvrtak, 28. juna od 09.30 do 11.30 časova, u ambasadi Kraljevine Norveške, Tolstojeva 19, Beograd – održaće se panel diskusija „Mobilna plaćanja u Srbiji: prošlost, sadašnjost & budućnost“.

Na događaju čiji su domaćini NJ.E. Arne Sanes Bjornstad, ambasador Norveške u Srbiji, i Auka, norveška fintek kompanija koja je izabrana za najbolju evropsku platformu za mobilna plaćanja u 2017. godini*, bićete u prilici da saznate više o trenutnoj situaciji u vezi sa mobilnim plaćanjima u Srbiji, kao i o nadolazećim promenama koje će umnogome uticati na svet plaćanja i finansijskih usluga, od sledećih stručnjaka:

Daniel Doderlein , izvršni direktor i osnivač kompanije Auka,

Srđan Novaković , direktor Digitalnog centra, Addiko Bank a.d,

Zorana Branković , direktorka Odeljenja za multichannel marketing, Banca Intesa,

Miloš Polovina, Odbor za digitalno bankarstvo, Udruženje banaka Srbije.

Moderatorka: Sara Rasmussen, globalna direktorka prodaje, Auka.

Tokom naredne godine, evropske banke će usled PSD2 regulative morati da dopuste trećim licima da preko njih pružaju finansijske usluge. Kako će ove promene uticati na bankarski sektor i način na koji plaćamo svaki dan? Renomirana analitička agencija Forester nedavno je najavila da će se mobilna plaćanja u najvećim privredama EU za pet godina utrostručiti.

Prema rezultatima nedavnog istraživanja koje je sprovela Auka, 45 odsto srpskih bankara smatra da će bankarstvo iskusiti fundamentalne promene u narednih pet godina, ali je tek 30 njih spremno da prihvati da treća lica preuzmu njihove kanale plaćanja.