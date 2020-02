Addiko banka osvojila nagradu za najbolju bankarsku aplikaciju u Srbiji

Addiko banka je na ovogodišnjem događaju povodom dodele PC Press TOP 50 nagrada dobila priznanje za najbolje rangiranu domaću bankarsku aplikaciju u Srbiji. Addiko banka je i jedina finansijska institucija među dobitnicima ovogodišnjih TOP 50 nagrada.

„Izuzetno smo ponosni na ovu nagradu jer ukazuje da se rad i trud svih nas u Addiko banci isplatio, ali i da naše poslovanje razvijamo u pravom smeru. Posebno nam je drago što smo jedini u konkurentom bankarskom sektoru dobili ovo priznanje i veliko mi je zadovoljstvo što smo još jednom opravdali ulogu lidera u digitalnom bankarstvu u Srbiji“ izjavio je Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko banke.

Mobilna aplikacija mBanking Addiko banke omogućava korisniku da efikasno i sigurno upravlja svojim novcem uz jednostavan pristup banci putem mobilnog telefona 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Sama aktivacije aplikacije ne zahteva odlazak u banku, a nudi jednostavna i brza plaćanja putem korišćenja mobilnih tokena, uz mogućnost kreiranja šablona i plaćanja na račune predefinisane od strane banke. U okviru same aplikacije na raspolaganju je i mKredit usluga koja omogućava klijentima da bez odlaska u ekspozituru, podnesu zahtev za dobijanje kredita i potrebna sredstva dobiju na račun u najkraćem mogućem roku, a za kompletnu proceduru je potreban samo mobilni telefon.

U stalnom traganju za inovativnim rešenjima u digitalnoj transformaciji, Addiko banka je uvođenjem novih digitalnih kanala omogućila da bankarske usluge budu pogodnije, jednostavnije i efikasnije za korišćenje. Sve ove pogodnosti prepoznate su i na platformama Google Play i App Store-a, u okviru kojih je ova aplikacija najbolje rangirana u kategoriji bankarskih aplikacija na tržištu Srbije sa ocenom 4,7.