Aplikacija SKINCONSULT AI putem fotki analizira kožu i preporučuje odgovarajuću rutinu nege

Starenje je neminovno, a prvi njegovi znaci se primete na koži lica i vrata. Nažalost, ovaj proces se ne može zaustaviti, ali se pravom negom i rutinom mogu ublažiti njegovi simptomi. Zato su Laboratorije Vichy spojile 15 godina istraživanja u saradnji sa dermatolozima sa današnjom tehnologijom i veštačkom inteligencijom i razvile aplikaciju SKINCONSULT AI s namerom da pomognu korisnicima da razumeju na koji način njihova koža stari. Ova nova tehnologija, zasnovana na algoritmu koji sadrži bazu od 10.000 fotografija lica, putem samo jednog selfija prati sedam znakova starenja. Na taj način dobija se prikaz personalizovane analize kože i, prema njenom tipu, preporuka odgovarajuće rutine nege.

#SkinConsult AI pomoću veštačke inteligencije i 3D mapiranja lica pruža virtuelnu analizu kože. Rezultati otkrivaju nedostatke na koži i daju preporuku za idealnu personalizovanu negu i rutinu namenjenu korisniku na osnovu njegovog tipa kože i znakova starenja koji su vidljivi na njoj. Ova aplikacija pruža jedinstvenu dijagnozu na osnovu podataka iz stvarnog života, kao i informacije koje korisnik navede prilikom korišćenja iste.

#MojBeautyAlgoritam – USLIKAJTE SELFIE, A TEHNOLOGIJA ĆE SE POBRINUTI ZA OSTALO

Otkrijte svoju savršenu rutinu za negu u tri jednostavna koraka:

1 – Potrebno je da na Vichy sajtu uslikate selfie ili ga uploadujete iz svoje galerije (važno je da lice bude bez šminke i da ne nosite naočare).

2 – Veštačka inteligencija i tehnologija iz aplikacije će vam skenirati lice i otkriti sedam znakova starenja, na koje se Vichy fokusirao: bore ispod oka, nedostatak čvrstine, fine linije, nedostatak sjaja, tamne mrlje, duboke bore i pore. Nakon analize ovih znakova dobićete personalizovani prikaz starenja vaše kože i otkriti dva najvažnija nedostatka na koja treba da delujete.

3 – Dobićete predlog dnevne i noćne rutine sastavljene od preporučenih Vichy proizvoda prilagođenih specifičnim potrebama vaše kože.

Lako je, zar ne? Na ovaj način moći ćete i da pratite trenutno stanje i napredak svoje kože, koji će uslediti s redovnom rutinom nege.