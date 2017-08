Evropska premijera plaćanja preko otiska prsta u Bugarskoj – pilot projekat kompanije Mastercard i UniCredit Bulbank

Kompanija Mastercard predstavila je rezultate pilot projekta u vezi sa korišćenjem biometrijske kartice u saradnji sa UniCredit Bulbankom u Bugarskoj. Ovo novo rešenje kombinuje čip tehnologiju sa autentifikacijom putem otiska prsta kako bi se na praktičan i siguran način potvrdio identitet korisnika kartice prilikom kupovine u radnjama.

Nakon što je ovo rešenje imalo premijeru u Južnoafričkoj Republici, Bugarska je prvo tržište u Evropi koje testira ovu naprednu tehnologiju. Na kraju probnog perioda, učesnici su podelili svoja iskustva o ovoj tehnologiji i utiscima u pogledu jednostavnosti korišćenja:

93% učesnika smatra da je biometrijska kartica praktičnija u poređenju sa ukucavanjem PIN koda prilikom transakcije.

95% učesnika smatra da su biometrijske kartice sigurnije od klasičnih čip kartica.

Više od 90% učesnika bi verovatno ili sigurno unapredilo svoju omiljenu karticu opcijom za biometrijsku autentifikaciju ukoliko bi ona bila dostupna.

Rezultati probnog perioda takođe ukazuju da su supermarketi, restorani i kafići, maloprodajni objekti i benzinske stanice mesta na kojima korisnici najčešće upotrebljavaju biometrijsku karticu kako bi plaćanje obavili lako i sigurno. Velika većina ispitanika bi podržala dodavanje opcije za beskontaktno plaćanje biometrijskim karticama.

„UniCredit Bulbank je vodeća banka kada je reč o inovacijama. Ovo je još jednom dokazano činjenicom da smo prva banka u Evropi koja testiral biometrijske kartice. Konstantno radimo na tome da klijentima pružimo inovativna, praktična i istovremeno sigurna sredstva za plaćanje. Ovaj pristup je zaslužan što smo postali prirodni partner kompanije Mastercard na njihovom projektu. Biometrija kao sredstvo identifikacije ima značajan uticaj na sve sfere života, ne samo na oblast finansija”, prokomentarisao je Levon Hamparcumijan, direktor i predsednik upravnog odbora Unicredit Bulbanke.

„Veoma smo ponosni što je Bugarska prva zemlja u Evropi koja testira biometrijsku karticu. Sigurnost je na prvom mestu za korisnike, a biometrijska tehnologija za autentikaciju bez sumnje pruža visok nivo sigurnosti i predstavlja odlučujući faktor u poslovanju izdavalaca kartica. Bugari imaju poverenja u benefite koje donosi ova inovativna tehnologija i spremni su za njeno uvođenje koje će im omogućiti da obavljaju brze i sigurne transakcije“, izjavio je Artur Turemka, generalni direktor za Balkan u kompaniji Mastercard.

Kako funkcioniše

Korisnik kartice aktivira svoju karticu jednostavnom registracijom kod svoje finansijske institucije. Prilikom registracije, njegov/ njen otisak se pretvara u šifrovani digitalni zapis koje se čuva na samoj kartici. Kartica je tada spremna za korišćenje na bilo kom POS terminalu širom sveta.

Prilikom kupovine i plaćanja u radnji biometrijska kartica funkcioniše kao bilo koja druga čip kartica. Korisnik kartice jednostavno ubacuje karticu u POS terminal, dok istovremeno stavlja prst na označeni senzor. Taj otisak prsta se upoređuje sa digitalnim zapisom na kartici i, ukoliko se biometrijski podaci poklapaju, transakcija može biti potvrđena a da kartica i ne napusti ruke korisnika.