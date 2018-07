EXIT 2018 Viber stikeri

Za svoj 18. rođendan – koji se tradicionalno obeležava 29. juna – Exit poklanja svojim obožavaocima širom sveta treći po redu besplatni paket Viber stikera – kroz ekskluzivnu saradnju sa omiljenom aplikacijom za razmenu poruka našeg regiona.

Exit je svojevremeno bio prvi muzički festival koji je globalno lansirao svoje Viber stikere, a danas se diči sa čak 1.1 miliona pratilaca na svom javnom četu – brojkom koja se može porediti sa najvećim međunarodnim brendovima – poput FK Barselone ili Koka-Kole. Na Balkanu, Exitov javni čet je daleko ispred brojnih popularnih i uspešnih brendova i organizacija poput sportskih klubova, telekom kompanija i omiljenih proizvoda široke potrošnje…

Za aktuelnu sezonu, festival je pripremio rekordni broj stikera – i 34 neodoljivih kombinacija fotografija i ilustracija će biti dostupne za preko milijardu korisnika Vibera širom sveta. Statistika iz proteklih godina nagoveštava da će ovi stikeri zabeležiti još veću popularnost, jer su preko 2 miliona korisnika iz 174 zemlje do sada preuzeli Exit Viber stikere – i prosledili ih svojim prijateljima preko 10 miliona puta.

Exit Viber stikeri su dospeli do korisnika i na nekim egzotičnim i dalekim destinacijama – poput Solomonskih ostrva i Fidžija – dok se najveći broj obožavalaca van zemalja Balkana koji ih je preuzeo nalazi u Rusiji, Velikoj Britaniji, Ukrajini i Austriji. Od sada će im na raspolaganju za redovnu direktnu komunikaciju stajati i najnovija verzija Exitovog čet bota na Viberu – pomoću kojeg će moći da saznaju sve korisne informacije o festivalu – vezane za nabavku karata, programske detalje i novine i najvažnije vesti.

Takođe će biti upućeni da provere satnicu festivalskih nastupa, pregledaju i konsultuju se sa mapom festivala na kojoj se nalazi 40 različitih tematskih zona i scena za nastupe. Exitov čet bot na Viberu će omogućiti svim poklonicima festivala da lako pretraže, pronađu i podele veliki broj dostupnih video klipova, audio zapisa i fotografija sa svojim prijateljima – i da se tako dobro pripreme za uživo praćenje ovogodišnjeg izdanja festivala.

Exitovi “Freedom” Viber stikeri na srpskom jeziku vas čekaju na https://vb.me/exitstickers2018rs , a njihova engleska verzija na https://vb.me/exitstickers2018en. Uz njih, otpočnite i direktan razgovor sa Exitovim Viber čet botom na https://vb.me/exitfestbot2018 i otkrijte potpuno novo festivalsko iskustvo i na ovaj način.

EXIT Festival će biti održan od 12 do 15 jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda – kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, French Montana, Ziggy Marley, Fever Ray, ZHU, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Joseph Capriati, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Jax Jones, My Baby, Carl Craig, Tale of Us, Guy Gerber, Kolsch, Sevdaliza, Helena Hauff, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Ofenbach, Disciples, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Slapshot, Asphyx, Bombers i brojne druge.