Korisnicima Vibera u Srbiji najvažnija bezbednost podataka

Povodom 28. januara, Međunarodnog dana privatnosti, vodeća komunikacijska platforma u centralnoj i istočnoj Evropi Rakuten Viber pitala je 4 miliona korisnika širom 9 zemalja regiona šta smatraju važnim za očuvanje digitalne privatnosti. Uz pomoć anketa postavljenih na zvanične Viber Communityje u Mađarskoj, Grčkoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Poljskoj – postalo je jasnije šta je najbitnije korisnicima tokom njihovog prisustva u digitalnoj sferi.

Anketa u kojoj je učestvovalo više od 170 hiljada ljudi širom regiona (od toga preko 40 hiljada samo u Srbiji) donela je odgovore na četiri glavna pitanja u vezi sa privatnošću na internet.

Upitani koliko im je stalo do digitalne privatnosti, korisnici Vibera iz Srbije (njih čak 88%) su naglasili da su im privatnost i bezbednost podataka od izuzetne važnosti. Odnos prema ovom pitanju je sličan i drugim zemljama regiona, odnosno u Grčkoj, Poljskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Bugarskoj, dok je za Čehe i Slovake to manje bitno.

Drugo pitanje u anketi bilo je da li se korisnici osećaju spokojno uz postojeći nivo privatnosti na internetu. Gotovo isti procenat je onih koji smatraju da je potrebno uvesti nova pravila za zaštitu (47%) kao i onih koji su postojećim stanjem zadovoljni (41%), dok samo 12% veruje da će se naći načina da internet „sam sebe reguliše“ u bliskoj budućnosti. Više od polovine korisnika Vibera iz Srbije koji su učestvovali u anketi zadovoljni su trenutnim stanjem zaštite koja im se nudi, a nešto više od jedne trećine bi želela da je taj nivo viši.

Ubedljivo najveći broj korisnika Vibera iz Srbije (preko 65%) želelo bi da njihova omiljena aplikacija za razmenu poruka sadrži funkcije pomoću kojih će moći sami da odaberu koji njihovi podaci će moći da se dele sa drugima, a koji ostati potpuno privatni. Izostanak slučaja hakovanja podataka u periodu od kada koriste neku od aplikacija druga je po važnosti karakteristika za Srbe kada biraju svoju omiljenu aplikaciju. Šifrovanje sa-kraja-na-kraj je kod nas treća na spisku željenih prednosti omiljene aplikacije u ovom smislu – a ubedljivo prva u Mađarskoj i Hrvatskoj. Za razliku od njih, korisnici iz Bugarske, Slovakčke i Grčke, Češke, Poljske i Slovenije najviše insistiraju na tome da prikupljanje njihovih podataka bude skoro izuzeto – kada je reč o ovom pitanju.

Poslednje pitanje bilo je koliko se korisnici Vibera osećaju bezbednim koristeći tu aplikaciju – preko 90% njih smatra da su u većoj meri ili potpuno sigurni. Manje od 10% korisnika iz Srbije ističe da nije zadovoljno po ovom pitanju.

“Kao lideri u oblasti primenjene tehnologije, cilj nam je da naša platforma predstavlja bezbednu alternativu koja uvažava privatnost i bezbednost u savremenoj komunikaciji korisnika – koju odlikuje pouzdanost i najviši stepen poštovanja njihovog neotuđivog privatnog prostora. Zbog toga je diskusija o privatnosti i bezbednosti na internetu – a posebno na aplikacijama za razmenu poruka – od izuzetne važnosti za nas. Da bismo ovo ostvarili, udružili smo se sa našim korisnicima kako bismo kroz veoma aktivan odnos sa njima razmotrili dalje korake. Ovo je najprirodniji, organski način da prepoznamo njihove potrebe, da bismo mogli da usmerimo pažnju i napore u budućnosti na oblasti koje su najvažnije za ovu temu“, naglasio je u komentaru na rezultate ove dalekosežne inicijative Atanas Rajkov, generalni direktor za razvoj poslovanja za region EEMENA kompanije Rakuten Viber.