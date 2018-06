Mesec fudbalske groznice na Viberu počinje

Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za komunikaciju, uvodi jedinstvenu kombinaciju poznatog takmičarskog duha poklonika fudbala i sposobnosti predviđanja ishoda mečeva u arenu grupnih četova. Pokretanje ove aktivnosti se poklapa sa početkom Svetskog kupa u Rusiji.

Navijači širom sveta tradicionalno se bave pravljenjem prognostičkih tabela za aktuelne mečeve, predviđajući rezultate tokom globalnih i kontinentalnih takmičenja poput Svetskog kupa. Ako su uspešni, ne propuštaju priliku da se pohvale kao vrsni prognozeri pred svojim prijateljima. Neki čak vode ove tabele u Excel-u, neki ih ispisuju na tablama u kancelarijama – a pripadnici “stare škole” ih vode u svojim beležnicama.

Ali, sada imamo nešto novo za sve njih…

Viberove nove fudbalske tabele nalaze se unutar četova, u okviru menija sa čet ekstenzijama i uvode uzbuđenje praćenja i predviđanja ishoda mečeva u ekran za razmenu poruka – omogućivši korisnicima da se momentalno takmiče i porede svoj rezultat na globalnoj i nacionalnoj tabeli – čiji se sadržaj automatski osvežava. Dakle, korisnici iznose svoja predviđanja kroz Viber i direktno ulaze na globalnu prognostičku skalu, poput rang liste. Omogućeno im je prate sva aktuelna zbivanja kroz Viber, kao i prate svoj rang i napredovanje na skali tokom Svetskog kupa, i to sve na srpskom jeziku. Na ovaj način se svi navijači sveta takmiče jedni sa drugima tokom cele godine, i postaju deo svetske zajednice poklonika Svetskog kupa.

Kako bi sve bilo još interesantnije, Viber je pripremio posebne nagrade za one koji se uključe u takmičenje na globalnoj prognostičkoj tabeli, i to:

· Na hiljade besplatnih paketa Viber Stikera, kredita za Viber Out pozive i još mnogo toga za one koji budu tačno predvideli rezultate mečeva, i

· Titulu “Najbolji fudbalski navijač na svetu” i poklon iz navijačkih snova – VIP putovanje za pobednika i još jednu osobu sa kartama u najboljim redovima stadiona “Kamp Nou” na sledećem “El klasiku” – za navijača koji osvoji najviše poena u ovom Viberovom globalnom takmičenju.

Takođe, Viber je pripremio i ekskluzivni besplatni paket fudbalskih stikera na 16 jezika, uključujući i srpski, kako bi što većem broju navijača pružio mogućnost da se uključe u zbivanja oko ovog uzbudljivog takmičenja.

“Svetski kup predstavlja mesec adrenalinskog uzbuđenja za sve ljubitelje fudbala širom sveta. Kako smo svi zapravo veliki poklonici ove igre, naša misija je da se svi poput nas širom sveta povežu kako bi se ovaj mega-događaj ujedno odvijao i unutar našeg četovanja na Viberu. Umesto ispisivanja prognoza u sveskama i na tablama, Viber najsavremenijim digitalnim tabelama i rasplamsavanjem takmičarskih strasti kroz grupno četovanje, uvodi inovativni način razmišljanja u interesu svojih korisnika!”, izjavio je Đamel Agaua, Generalni izvršni direktor Vibera.

Za još navijačke strasti, pokrenute su i specijalne Viber Zajednice u kojima će neograničeni broj poklonika moći da prati zanimljive razgovore o fudbalu i najnovije vesti sa Kupa. Za sve navijače Srbije, širom planete, ta zajednica, Orlovi Community je kreirana u partnerstvu između Fudbalskog saveza Srbije, kompanije Comtrade i Vibera, sa hiljadama učesnika fudbalske euforije.

Preuzmite Viber i kreirajte svoju ličnu prognostičku tabelu: https://vb.me/worldfootball

Često postavljena pitanja:

1. Kako korisnici pokreću grupnu prognostičku skalu?

· Korisnik kreira svoju prognozu unutar grupnog četa putem nove Ekstenzije za globalni fudbalski čet na Viberu.

· Ostali članovi se pridružuju klikom na njegov poziv i unose svoje prognoze, koje se automatski dodaju na skalu grupe.

· Korisniku je dozvoljeno da unese samo jednu prognozu po utakmici, i ta prognoza će važiti za sve prognostičke skale u kojima se on nalazi. Na primer – recimo da se korisnik uključio u jednu prognostičku skalu sa svojim prijateljima, drugu sa svojim kolegama sa posla: samo jedna prognoza će biti važeća, i ujedno poslednja koja će mu biti omogućena za određenu utakmicu.

· Kako bi korisnici mogli da na ovaj način isprate sve mečeve, posebni čet bot će im slati podsetnike kako bi uneli svoju prognozu pre nego što meč počne.

2. Kako korisnici sakupljaju poene

· U slučaju da je korisnik predvideo rezultat meča bez greške – i pobednika i rezultat, istovremeno će osvojiti 3 poena i posebnu nagradu.

· U slučaju da korisnik nije tačno predvideo rezultat, ali je pogodio pobednika meča, dobiće 1 bod. Na primer – ako je prognozirao da će Srbija pobediti sa 3:1, a konačni rezultat je bio 3:2 za Srbiju – osvojiće 1 bod.

· Poeni će se automatski primeniti na sve skale na kojima se korisnik nalazi.