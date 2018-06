Novi Viber Chat Extensions dodaci

Viber, jedna od vodećih svetskih aplikacija za razmenu poruka, najavila je uvođenje novih i naprednih Chat Extensions dodataka, time pružajući milijardi svojih korisnika uzbudljive načine da se izraze i lako upravljaju svojim razgovorima.

Predstavljene prvi put u decembru 2016, Čet ekstenzije na Viberu obogaćuju razgovore između korisnika bez napuštanja tekuće razmene poruka – iz samog Viber ekrana korisnici mogu da pretražuju i dele GIF-ove i YouTube video klipove, šalju pesme sa Spotify-a, preporučene restorane preko Yelp-a i više.

Nove Čet ekstenzije na Viberu su:

Viber Shouts – predstavljaju nov i zabavan način razmene poruka na šarenim pozadinama, kako biste ih po važnosti izdvojili od drugih. Uz više od 20 početnih živopisnih pozadina, Viber će ih uvesti još na globalnom i lokalnom nivou u predstojećem periodu.

Favorites – nove i korisne Čet ekstenzije koje za korisnika čuvaju sve korisne i važne GIF-ove, linkove i YouTube video klipove na jednom pristupačnom mestu. Korisnici mogu da sačuvaju bilo koji GIF, link ili YouTube video klip koji su dobili putem Vibera u ovaj odeljak. Kasnije će mu ti sadržaji biti lako dostupni za deljenje – jednim klikom na ekran.

Location pruža novu, obogaćenu opciju za deljenje lokacije, koja uključuje dodatne informacije o samoj lokaciji koju korisnik deli unutar razgovora. Poruka sa lokacijom ima „Open“ dugme koje nudi da oblast pretražite kroz aplikaciju po želji.Što se tiče privatnosti, ova opcija je omogućena samo onim korisnicima koji Viberu omoguće pristup trenutnoj lokaciji boravka – Viber informacije o lokaciji traži jedino i isklučivo kada korisnik aktivira Location Čet ekstenziju kako bi je podelio sa prijateljima.

Od svog nastanka, Viber se udružio sa preko 20 partnera za kreiranje i deljenje sadržaja, kao i raznih usluga na globalnom i lokalnom nivou putem Čet ekstenzija – kao što su GIPHY i Tenor za GIF-ove, YouTube za onlajn video sadržaj, Spotify za muziku – kao i drugim partnerima iz domena vesti, zabave, sporta i gastronomije. Samo tokom prošle godine, korisnici Vibera su koristili Čet ekstenzije u više od 4.5 milijarde slučajeva, čineći ih jednim od najbrže rastućih načina komunikacije unutar aplikacije.

Viber Shouts, Favorites i Location opcije će se postepeno uvoditi širom sveta i biće dostupne na Viber mobilnoj aplikaciji – na iPhone-u i Androidu.

“Viber neprekidno stremi što bogatijem iskustvu komuniciranja za sve koji to čine strastveno širom sveta. Uvođenjem tri nove i napredne Čet ekstenzije ostajemo dosledni strategiji da održimo Viber moćnim i izražajnim alatom, koji nudi uzbudljive stilske mogućnosti za razgovor. Uvereni smo da će ove zanimljive Čet ekstenzije, uz našu trajnu posvećenost jednostavnosti i privatnosti – i nadalje činiti korisničko iskustvo na Viberu izuzetnim i jedinstvenim za sve.” napominje Đamel Agaua (Djamel Agaoua), globalni izvršni direktor kompanije Rakuten Viber.