Proglašeni pobednici 9. mts app konkursa

Na svečanosti povodom završetka 9. mts app konkursa, kompanija Telekom Srbija dodelila je nagrade, vredne mobilne telefone, timovima učenika koji su, prema oceni žirija, izradili najbolje aplikacije za mobilne uređaje. Timovi učenika prezentovali su aplikacije u beogradskom Startit centru, a kao najbolje izdvojile su se „FaceTrace“ iz gimnazije „Boljai“ (Senta), „Spakuj se!“ i „HelpHub“ iz gimnazije „Bora Stanković“ (Niš), „Starlight“ iz gimnazije „Svetozar Marković“ (Niš) i „Quizy“ iz Palanačke gimnazije (Smederevska Palanka).

„Izuzetno smo ponosni na učesnike konkursa, koji su i pored svojih školskih obaveza, uspeli da se posvete kreativnom radu i razvoju aplikacija koje imaju praktičnu primenu i predstavljaju gotov proizvod. Njihovi rezultati potvrđuju da svakako poseduju znanja i veštine koje su potrebne za uspeh u doba digitalnih tehnologija. Verujemo da im je učešće na ovom konkursu bilo vredno iskustvo i da predstavlja samo prvi korak i uvod u buduće uspehe koji ih očekuju u životu i karijeri“, izjavila je Danijela Simeunović, šef Službe za korporativnu društvenu odgovornost Telekoma Srbija i dodala da je mts app konkurs jedan od vodećih projekata u okviru programa „Pokrećemo pokretače“ kojim Telekom Srbija nastoji da podrži i motiviše mlade da u svom okruženju pokreću pozitivne promene.

Cilj mts app konkursa jeste da se kroz rad na aplikacijama unapredi proces sticanja znanja, razvoj preduzetničkog duha i saradnje među mladima, kao i da se ostvari veza sa osnovnom delatnošću Telekoma Srbija. Već devet godina, ova kompanija sa uspehom organizuje mts app konkurs u kojem učestvuju timovi učenika gimnazija koje rade prema specijalizovanom programu za talente u oblasti matematike, informatike i računarstva. Pored originalnosti i inovativnosti, žiri je posebno vrednovao funkcionalnost aplikacija i njihov doprinos unapređenju upotrebe mobilnih uređaja, kao i njihovu društveno odgovornu namenu.

Ove godine u konkurenciji je bilo 19 aplikacija, a pet najboljih timova očekuje i učešće u regionalnom finalu konkursa – „Regionalni app izazov“, koje će sredinom februara biti održano u Banja Luci. Timovi učenika iz Srbije srešće se sa učenicima iz BiH i Crne Gore, budući da se, po istim pravilima konkurs realizuje i u tim zemljama, u organizaciji m:tel Banja Luka i m:tel Crna Gora. Autori čija aplikacija bude izabrana kao najbolja u regionu dobiće priliku da otputuju u Porto, na jednu od najznačajnijih evropskih konferencija koja okuplja programere i IT stručnjake. U Banja Luci će biti dodeljena i specijalna nagrada za inovativnost „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“.

Do sada je sa mts app konkursom upoznato više od 2000 učenika, dok je 153 timova prezentovalo 160 aplikacija. Konkurs je uvršten u selekciju prestižne evropske organizacije CSR Europe, a podržava ga i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Opisi pet najboljih aplikacija 9. mts app konkursa :

„FaceTrace“ – tim Prave Face iz gimnazije „Boljai“ (Senta): Aplikacija „FaceTrace“ zamišljena je kao pomoć u pronalaženju pravog partnera ne samo na osnovu lokacije i starosti, već i crta lica. Nakon kreiranja profila korisnik ocenjuje crte lica nekoliko osoba, na osnovu čega aplikacija uz pomoć veštačke inteligencije određuje kakav se „tip“ lica korisniku dopada. Korisnicima se, zatim, prikazuju fotografije osobe najpribližnije njihovom izboru. Algoritam nastavlja da uči prilikom svakog ocenjivanja kako bi unapredio naredne ponuđene profile. Aplikacija koristi bazu podataka unapred ocenjenih lica i cloud servis.

„Spakuj se!“ – tim Ekipa iz gimnazije „Bora Stanković“ (Niš): Ideja za ovu aplikaciju nastala je iz potrebe da se odgovori na različite zahteve koje ljudi imaju pri korišćenju mobilnih telefona. Odabir pravog paketa nije lak zadatak, a ova aplikacija omogućava da kroz razgovor sa virtuelnim agentima za kratko vreme saznate koji paketi su odgovarajući baš za Vas.

„HelpHub“ – tim OK Boomer iz gimnazije „Bora Stanković“ (Niš): Aplikacija omogućava pružanje pomoć u urgentnim situacijama, gde pritiskom na jedno dugme alarmira sve osobe koje mogu da budu od pomoći, a ljudima pored vas skreće pažnju i daje instrukcije za pomoć. Ukoliko imate neki zdravstveni problem ili vam je potrebna konstantna medicinska pomoć, ova aplikacija je idealna za vas.

„Starlight“ – tim Augmentum iz gimnazije „Svetozar Marković“ (Niš): Ideja aplikacije je da se unapredi svet u kojem danas živimo, bilo da su to turističke lokacije, muzeji, škole, kompanije … i to uz pomoć AR tehnologije.

„Quizy“ – tim AIShark iz Palanačke gimnazije (Smederevska Palanka): „Quizy“ je aplikacija u kojoj korisnik pravi kvizove, unošenjem pitanja i odgovora po želji, koji se mogu dalje podeliti sa ostalim korisnicima. Aplikacija nudi različite tipove igranja kvizova kombinujući klasičan kviz sa igranjem video igara. U prvom planu je namenjena lakšem i zabavnijem učenju gde bi nastavnik pravio kvizove, a učenici igrali.