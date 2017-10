Viber i Olimpik iz Marseja potpisali četvorogodišnji ugovor

U želji da nastavi da pruža jedinstveno iskustvo za preko 900 miliona svojih korisnika širom sveta, Viber je načinio važan korak kroz novu saradnju u svetu sporta, koja će ih sigurno oduševiti – a naročito poklonike fudbala među njima.

Kako je Viber postao prvi zvanični kanal komunikacije legendarnog FK Barselona, od danas će njegovo prisustvo na fudbalskoj sceni biti bogatije za saradnju sa jednim od vodećih evropskih klubova, francuskim Olimpikom iz Marseja.

Ovaj tim, osnovan davne 1899. godine, inspirisao je kroz decenije svoje navijače serijom izuzetnih uspeha – među kojima se ističu osvajanje kupa šampiona Francuske prve lige 11 puta, nacionalnog kup takmičenja 10 puta, kao i jedino osvajanje UEFA Lige šampiona od strane nekog francuskog tima 1993. godine – sa našim legendarnim igračem i trenerom Draganom Stojkovićem Piksijem kao predvodnikom te trofejne generacije.

Javni nalog Olimpika iz Marseja na Viberu će pružiti svakom ljubitelju fudbala i tog tima jedinstvenu mogućnost da prati zbivanja na terenu – a ujedno ima redak uvid u živote i karijere najpoznatijih igrača: Tovena, Mandande, Pajea, Mitroglua, Abdenura, Gustava i Sakaia. Takođe dostupan na javnom nalogu Olimpika će biti i raznovrstan ekskluzivan dnevni sadržaj – kao što su aktuelni intervjui i izjave, redovne timske aktivnosti, analiza mečeva po njegovim najvažnijim periodima, uzbudljiva takmičenja za pratioce, najnovije informacije, komentari posle mečeva – kao i redovno mesečno direktno četovanje sa Predsednikom kluba.

Navijači će dodatno moći da koriste usluge jedinstvenog klupskog bota, kao i da besplatno preuzmu specijalno dizajniran paket Viber stikera Olimpika iz Marseja. Ova saradnja će, ukratko, omogućiti svim poklonicima marsejskih “belo-plavih” širom sveta da ostanu u direktnom kontaktu sa svojim omiljenim klubom.

“Po uzoru na partnerstva ostvarena sa FK Barselona u Španiji i Golden Stejt Voriorsima u SAD, Rakuten Viber se odlučio na uspostavljanje ovog izuzetnog vida saradnje sa još jednim istaknutim sportskim klubom – ovoga puta iz Francuske.

Putem Viberove jedinstvene komunikacijske platforme, ljubitelji kluba iz Francuske i širom sveta će imati pristup ekskluzivnom sadržaju, moći će da razgovaraju sa svojim omiljenim igračima i podele strast i emocije koje ih vezuju za tim. “Ale, OM!”” sa posebnim zadovoljstvom napominje Globalni izvršni Direktor Vibera, Đamel Agaua.

“Presrećni smo kada smo u poziciji da našim navijačima priredimo zadovoljstvo kroz naše uspehe u svim takmičenjima. Od sada, zahvaljujući Viberu, pruža nam se prilika da obogatimo njihova iskustva i sveukupni doživljaj bodrenja našeg kluba. Za sve nas u Olimpiku iz Marseja, ova saradnja predstavlja sjajan i inovativan način da i dalje razvijamo posebne odnose sa našim navijačima i svim ljubiteljima fudbala širom sveta,” naglasio je Generalni Direktor kluba, Žak Anri Ejro.