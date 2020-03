U skladu sa merama Vanrednog stanja donesenih od strane predsednika I Vlade Republike Srbije dana 15. marta 2020, Rakuten Viber želi da informiše poštovane korisnike, širu javnost i državne institucije o svojoj posvećenosti i spremnosti da pruži svu raspoloživu podršku u razmeni vitalnih informacija u svim oblastima javnog života – koje su od važnosti za državu Srbiju i njene građane tokom ovog izazovnog perioda.

„U ime kompanije Rakuten Viber i aplikacije kojoj građani i domaćinstva širom Srbije svakodnevno poklanjaju svoje poverenje već godinama, želeo bih da istaknem i potvrdim spremnost svih naših zaposlenih i partnerskih organizacija u regionu da učinimo dostupnim najkorisnije funkcionalnosti naše platforme za komunikaciju – poput Viber Communities/Zajednica i Viber Čet botova – zarad ostvarenja javnog dobra u svim važnim oblicima. Naša organizacija je već poduzela niz proaktivnih mera kako bismo se obratili korisnicima širom sveta i u Srbiji sa ciljem da im objasnimo – a zatim da ih i obučimo i pružimo instrukcije u pogledu toga kako da najbolje moguće iskoriste našu platformu zarad razmene informacija od važnosti – što bi doprinelo održanju lične i javne bezbednosti, zdravlja, stabilnosti i uslova za ostvarenje rada. Kako sistem opšteg obrazovanja predstavlja jedan od najvažnijih stubova društva, njegovog očuvanja i razvoja – bitan za budućnost naših zemalja i čovečanstva – ovom prilikom bismo želeli da istaknemo da Rakuten Viber u potpunosti stoji na raspolaganju Vladi Republike Srbije i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kako bismo učinili dostupnim i korisnim sve funkcionalnosti naše platforme i time obezbedili neometan tok obrazovnih aktivnosti za nastavnike, učenike i studente u ovoj vanrednoj situaciji.

Uvereni smo da će proces obrazovanja koji ćemo u daljem toku naše saradnje uspostaviti biti podržan uzajamnim entuzijazmom i željom za novim saznanjima, bogat vrednim sadržajima i plodotvoran u smislu njegovih rezultata i ostvarenja – čime bi bio dat značajan doprinos budućnosti razvoja, razumevanja i saradnje svih nas – čak i u ovim vremenima izuzetnih teškoća,” izjavio je Atanas Rajkov, Generalni direktor poslovnog razvoja za region istočne Evrope, Bliskog istoka I severne Afrike.