Najbolji poklon za Dan zaljubljenih su neprocenjiva iskustva – Mastercard LoveIndex 2020

Dan zaljubljenih je datum u godini kada zaljubljeni širom sveta, pa i u Srbiji troše više nego ikada ranije, što pokazuje i povećanje od 31% u broju transakcija izvršenih u periodu neposredno uoči i na sam dan praznika u protekle tri godine. Korisnici sve više novac troše kako bi dragoj osobi i sebi priuštili neprocenjiva iskustva, a manje za kupovinu tradicionalnih poklona poput cveća, nakita i ljubavnih čestitki.

Da su iskustva postala bolji izbor kada želite da iznenadite dragu osobu, pokazuje i porast u broju rezervacija hotelskog smeštaja do 22%, kao i bukiranja letova za odlazak na romantične destinacije do 13 odsto na globalnom nivou. U Srbiji prošle godine zaljubljeni su potrošili više od 23 miliona dinara na rezervacije letova i prevoza, a čak više od 91 milion dinara na rezervacije hotelskog smeštaja uoči Dana zaljubljenih.

Hrana i dalje predstavlja siguran put do srca, što govori podatak da se potrošnja u restoranima duplirala u poslednje tri godine, dok se ukupna vrednost transakcija u odnosu na prethodnu godinu povećala za 19% i iznosi više od 147 miliona dinara.

„Mastercard Love Index je jedinstven uvid u to kako se potrošačko ponašanje vremenom menja, i takav trend ulaganja u zajednički provedeno vreme i kreiranje uspomena očekujemo da će nastaviti da raste u narednim godinama. Primat neprocenjivih iskustava u odnosu na tradicionalne poklone nam jasno ukazuje na to da današnje generacije koriste Dan zaljubljenih kao priliku da dožive zajednička iskustva.Danas je lakše rezervisati i otputovati na željenu destinaciju nego što je to bilo ranije, što takođe utiče na povećan broj rezervacija letova i hotela putem interneta neposredno pre praznika u poslednje tri godine,“ izjavili su iz kompanije Mastercard.

,,Ljubavna ekonomija“ raste pet puta brže od globalne ekonomije

U periodu oko Dana zaljubljenih tokom poslednje tri godine na globalnom nivou, onlajn kupovina je porasla za 57% po broju transakcija. Beskontaknta plaćanja takođe beleže porast kod korisnika koji vole da kupuju u prodavnicama, pa tako imamo ogromno povećanje od 175% od 2017. godine.

Istraživanje je takođe zabeležilo pozitivan trend i u pogledu same organizacije za Dan zaljubljenih. U odnosu na praksu od pre par godina kada je većina ljudi kupovinu obavljala u poslednjem trenutku, Love Index je pokazao da se najveći broj transakcija tokom 2019. izvršio ranije, 11. februara, u odnosu na 2018. kada je većina bila 12. februara, dok su 2017. većim delom izvršene 13. februara, samo dan pre praznika.

Mastercard Love Index je godišnja studija o navikama i trendovim trošenja uoči Dana zaljubljenih koja analizira transakcije kreditnim, debitnim i pripejd karticama širom sveta. Nova studija koja je obuhvatila kartične transakcije iz više od 53 zemalja širom sveta, pokazala je da ,,ljubavna ekonomija“ raste pet puta brže nego globalna ekonomija, sa potrošnjom od 17% za Dan zaljubljenih počev od 2017. godine.