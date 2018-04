Ove nedelje mobilni telefon slavi svoj 45. rođendan. Trećeg aprila 1973. godine, kompanija Motorola je svetu predstavila prvi ručno-prenosivi mobilni telefon – Motorola DynaTAC i pokazala način na koji radi. 2017. godine Motorola DynaTAC 8300 proglašen je za najveći pronalazak svih vremena od strane britanskog TV programa „The Gadget Show“.

„Kada sam prvi put uzeo prototip u ruke, imao sam osećaj da budućnost leži ispred mene“, rekao je Martin Kuper (Martin Cooper), američki inženjer kompanije Motorola i začetnik mobilne revolucije.

Kuper je uspeo da privuče pažnju svih novinara svojim neobičnim pristupom. On je prvi mobilni telefon predstavio šetajući kroz centar Menhetna, umesto da to učini u zatvorenoj prostoriji. Ne znajući da li će uređaj uopšte da radi, on je okrenuo broj svog – u to vreme glavnog suparnika -Džoela Engela (Joel Engel) iz kompanije AT&T.

Matrin Kuper kaže kako je Džoel ostao bez teksta kada je čuo reči: „Džoele, zovem te sa mobilnog telefona, stvarnog, ručno-prenosivog mobilnog telefona.“ Tišina sa druge strane linije bila je potvrda ogromnog uspeha i važnosti ovog pronalaska, kojime je Motorola promenila svet.

45 godina kasnije, Motorola nastavlja da bude sinonim za inovaciju i različit stil. Decenijama nakon pronalaska DynaTac 8300, kompanija drži vođstvo u diktiranju načina na koji će se industrija kretati. 2016. godine, uprkos potresima, Motorola je ponovo iznenadila svet. Najnovija inovacija pionira mobilne tehnologije bila je prvi uspešni modularni pametni telefon na svetu – Moto Z serija na koju se mogu kačiti moduli, poput projektora, zvučnika, instant štampača (Insta Printer) i mnogih drugih.