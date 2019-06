MOTOROLA one vision zvanični mobilni telefon Turnira

Teniska akademija “Tipsarević” će od 1. do 7. jula organizovati prvi turnir za profesionalne tenisere u Beogradu i Srbiji iz serije “ITF World Tennis Tour” kategorije 15 S na terenima Akademije, u Sportskom centru “Olimp” u Beogradu. U pitanju je prvi profesionalni turnir koji se priređuje u našoj zemlji po novom konceptu takmičenja i bodovanja koji Međunarodna teniska federacija ITF primenjuje širom sveta nakon nedavnih reformi sistema takmičenja na svetskom nivou.

Zvanični mobilni telefon Turnira ITF 15 S koji Akademija “Tipsarević” organizuje u partnerstvu sa MOTOROLOM je Motorola one vision. Takmičenja ovog profila predstavljaju pravu priliku mladim profesionalnim igračima da steknu dragocene poene i počnu proces afirmacije na svetskoj rang listi – po uzoru na njihove idole iz zlatne generacije srpskog tenisa – Đokovića, Tipsarevića, Troickog, Zimonjića i drugih.

„Sport je omiljen širom sveta jer spaja ljude, baš kao i naši telefoni, i to već istorijskih 90 godina tokom kojih smo transformisali globalnu tehnološku industriju!“ izjavio je Vladimir Ostojić, direktor prodaje Motorola telefona za Adrijatik regiju.“MOTOROLA oduvek podržava aktivnosti koje promovišu pozitivne vrednosti, zajedništvo i dobre navike – sa željom da, i na ovaj način, damo primer uspeha – ulaganjem u generacije mladih i njihovu budućnost. Motorola one vision, zvanično predstavljen na tržištu Srbije prošlog meseca i koji poseduje najnapredniju Motorola kameru do sada zahvaljujući Quad Pixel tehnologiji, night vision opciju i jedinstveni ultra široki Cinemavision displej, naš je izbor za Zvanični telefon Turnira. Ponosni smo na početak saradnje sa Teniskom akademijom „Tipsarević“, kroz koju želimo da omogućimo mladim profesionalnim teniserima da ostvare svoje snove – i svaki korak svog puta ka uspehu zabeleže i podele sa svojim najbližima i navijačima putem ovog izuzetnog uređaja!“

„Održavanje turnira ITF 15 S kategorije u Teniskoj akademiji „Tipsarević“, prvog u Srbiji od značajnih promena koje je Međunarodna teniska federacija ITF primenila na globalnom nivou – od neprocenjive važnosti je za buduće generacije naših tenisera i tenisa uopšte u našoj zemlji. Upravo na ovim turnirima se po prvi put prepoznaju budući asovi i šampioni, i spoznaju put kojim će narednih godina morati da napreduju kako bi ostvarili svoje sportske ciljeve. U tom smislu smo veoma srećni što je Motorola – sinonim vrhunske tehnologije i stalnog napretka – prepoznala važnost partnerstva na realizaciji ovog turnira, i što će zajedno sa nama dati neprocenjiv doprinos u stvaranju novih osnova za trofejnu budućnost ovog sporta koji je proslavio Srbiju na svim svetskim meridijanima!“ izjavio je Janko Tipsarević, osnivač Akademije i proslavljeni teniski as.

Turnir za profesionalne tenisere iz serije “ITF World Tennis Tour” kategorije 15 S se održava u Teniskoj akademiji “Tipsarević” (Sportski centar “Olimp”, Beograd) od 1. do 7. jula 2019., uz učešće 32 prijavljena igrača.