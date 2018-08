Motorola predstavlja 5G telefon

Ranije ove godine Motorola je proslavila 45 godina od najvažnijih događaja u svetu mobilnih uređaja. Od prvog mobilnog telefona u istoriji, čuvenog i prepoznatljivog RAZR modela, pa sve do trenutka kada su lansirali moto Z seriju i revolucionarnu modularnu tehnologiju – moto mods™, kompanija Motorola je zadržala titulu vodećeg inovatora u mobilnoj industriji.

Sada ponovo ispisuju stranice istorije – ovoga puta kao prvi proizvođač koji će povezati mobilne korisnike sa 5G mrežom putem moto mod tehnologije. Sa 10 puta većom brzinom od trenutne wireless tehnologije, nižom latencijom i većim protokom, pristup 5G mreži će iz korena poboljšati mobilno iskustvo i ojačati mobilne konekcije.

Spremite se za live 4K prenos i video-chat bez “seckanja”, gejming i VR iskustva bez laga i najbrži download koji ste ikada iskusili. 5G mreža će napraviti dramatičnu promenu u upotrebi pametnih telefona, učiniće je bržom i jednostavnijom za korisnike, dok će kompanijama omogućiti da svojim zaposlenima pruže veću efiksnost i produktivnost u radu. 5G mreža će takođe otvoriti nove mogućnosti kada se radi o novim uzbudljivim iskustvima koja se još uvek osmišljavaju.

Nakon dvogodišnjeg perioda u toku kog su širili mogućnosti naših pametnih uređaja jačim performansama na poljima fotografije, zvuka, trajanja baterije i u mnogim drugim segmentima, u kompaniji Motorola su uzbuđeni što sada mogu predstaviti pun potencijal moto mods™ platforme uz 5G tehnologiju i u tome biti prvi na tržištu.

Danas najavljuju prvi mobilni uređaj sa omogućenom 5G mrežom, koji će doneti nove mogućnosti na poljima video tehnologije, povezanosti kućnih uređaja, rada van kancelarije i AR i VR gejminga. Kompanije Motorola i Qualcomm postale su partneri na ovom projektu kako bi postigle ovu prekretnicu u mobilnoj industriji pomoću Snapdragon X50 flagship modema i milimetarskih talasnih komponenti.

Neograničene mogućnosti uz 5G

Oslanjanjući se na dugogodišnje iskustvo u inovacijama, Motorolina zamisao je da kornisnicima pruže najznačajniju tehnologiju i ne prestaju da traže nove načine da im isporuče najbolje mobilne uređaje na svetu. Danas, mobilnu tehnologiju podižu na sledeći nivo, transformišući ne samo sam uređaj već i ono što ga pokreće.

Skidanje sadržaja uz 5G: Gledajte vaše omiljene sadržaje bez ometanja

U današnjem vremenu, navikli smo da sve radimo u pokretu, pa čak i da jedemo ili gledamo filmove. Zapravo, više od 50 odsto milenijalaca preferira da video sadržaj gleda preko svog telefona. Od sada ćete moći da se krećete brzinom koju poželite, da putujete više nego ikada i idalje ćete moći da skinete najnoviju sezonu vaše omiljene serije u HD formatu, samo nekoliko minuta pre vašeg leta.

Gledanje sadržaja uz 5G: Nikada više nećete propustiti GOOOOOOL dok pratite utakmicu preko svog telefona

Tokom trajanja Svetskog prvenstva, zabeleženo je ukupno 486 miliona pokušaja za online strimovanje utakmica, dok je samo 93 miliona bilo zapravo uspešno usled grešaka pri strimovanju.

Deljenje sadržaja uz 5G: Napravite savršenu fotografiju vašeg putovanja i odmah je podelite sa prijateljima i porodicom

U Motoroli znaju koliko je važno da imate pristup pouzdanoj mreži kada ste na odmoru i želite da sa svima podelite omiljene trenutke. Uz 5G mrežu, možete otpremiti i poslati 300 fotografija vašim prijateljima i porodici za vreme koje je potrebno da vam se servira vaš omiljeni koktel.

5G mreža će poboljšati vaše iskustvo putovanja uz pomoć prevodioca u realnom vremenu – moći ćete sa lakoćom da komunicirate sa stranim vodičima, zaposlenima u hotelu i novim prijateljima koje steknete na putovanju.

Gejming uz 5G: Možete igrati celu noć uz konstantnu konekciju

5G mreža smanjuje lag i baferovanje kod AR i VR iskustava – a dobro isustvo znači neograničene mogućnosti. Predviđa se da će u 2019. godini 40 odsto korisnika u SAD-u koristiti AR aplikacije na svojim telefonima. 6 5G mreža će omogućiti svet u kome će se vaša deca igrati sa realističnim super-herojima uz pomoć VR naočara.

Učenje uz 5G: Nova znanja i van učionice

88 odsto učenika i 64 odsto studenata gotovo svakodnevno koristi svoje mobilne uređaje pri obavljanju školskih aktivnosti. Učenici će moći da koriste AR uređaje kako bi “posetili” neki istorijski spomenik, prisustvovali bitnim izlaganjima ili sarađivali sa drugim učenicima i kolegama širom sveta u realnom vremenu.