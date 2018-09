Motorola x Anroid One

Motorola porodici dodali smo novi uređaj – Motorola One. Ovaj Android One smart telefon pruža vam Android iskustvo koje volite, tri godine bezbednosnih ažuriranja i omogućava vam veće mogućnosti kada se radi o kameri zahvaljujući Google Lens opciji. A to je samo početak, jer ovaj smart telefon uključuje i vašu omiljenu opciju – Moto Experiences.

Android One: Pametan i bezbedan

Pružamo Vam najnoviji softver i Google AI inovacije, spremne za vas. Android One obezbediće vam pametan, bezbedan i jednostavan uređaj.

Pametan: Prepoznajte tekstove, tragajte za novim receptima, prevodite, pretražujte internet u potrazi za omiljenim autfitom i još mnogo toga uz moćni Google Lens koji je ugrađen u vašu kameru. A uz to, imaćete i neograničen skladišni prostor za fotografije visoke rezolucije uz Google Photos opciju. Razgovarajte, tragajte za odgovorima i gledajte YouTube video klipove koristeći samo svoj glas, zahvaljujući Google asistentu.

Bezbedan: Uz Android One, Motorola One dobiće dva ažuriranja na najnoviji Android TM OS, a uz Google Play Protect opciju i bezbednosna peč ažuriranja na mesečnom nivou koja su garantovana u naredne tri godine, nećete imati razloga za brigu.

Jednostavno neverovatan: Otarasite se preinstaliranih aplikacija i zamenite ih esencijalnim Android OS i Moto iskustvima. Omogućite sebi pristup najnovijim softverskim inovacijama i telefon koji vam pruža još više skladišnog prostora i dodatnu kontrolu nad vašim ličnim smartfon iskustvom.

Motorola One porodica biće među prvima koji će dobiti nadogradnju na Android™ 9 Pie (Android P) ubrzo nakon lansiranja.

Motorola One

Moderno, zaobljeno stakleno telo predstavlja okvir za ekspanzivni Max Vision HD 19:9 displej od 5,9 inča. Probudite režisera u sebi i pravite 4K snimke, iskoristite njegovu veličinu i mogućnost da na njega stane više sadržaja kako biste čitali vašu omiljenu knjigu ili jednostavno multitaskujte uz opciju split screen. A sve ovo možete raditi samo jednom rukom.

Ovekovečite sve neočekivane trenutke iz vašeg života uz naprednu dual smart kameru od 13MP i selfi kameru od 8MP. Uvek ćete moći da pogledate uspomenu savršenog zalaska sunca ili podelite najbolje trenutke sa sinoćne zabave i osvežite svoj Instagram profil uz naše portret, sinemagraf ili time-lapse modove. A uz Google Lens zasnovan na AI tehnologiji, interaktujte sa svetom oko vas jednostavnim klikom na kameru. Napravite fotografiju psa koji je prošao pored vas na ulici, a Google će za vas saznati koje je rase.

Izbeći brigu o trajanju baterije nikada nije bilo jednostavnije. Iskusite ceo dan trajanja baterije uz samo jedno punjenje. Duže trajanje baterije znači i više prilika za zajednička putovanja, ali bez brige o tome da li ćete izgubiti vaše GPS koordinate dok ste na putu. Kada vam ponestane baterije, brzo je dopunite uz TurboPower punjač, koji pruža i do 6 sati trajanja baterije za samo 20 minuta punjenja. 2

Osmojezgarni Qualcomm® SnapdragonTM 625 procesor od 2.0 GHz održava rad vašeg uređaja u punoj brzini, tako da on istog trenutka reaguje na svaki dodir.

Motorola One biće dostupna po ceni od 299 eura u više zemalja Evrope, počevši od Južne Amerike i azijsko-pacifičkog regiona u mesecima koji slede.