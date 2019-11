Muzej Luvr predstavlja svoje prvo iskustvo virtualne stvarnosti (VR) u partnerstvu sa korporacijom HTC VIVE Arts

Korporacija HTC VIVE Arts je počastvovana partnerstvom sa Luvrom povodom predstavljanja prvog iskustva virtualne stvarnosti (VR) ovog muzeja, Mona Liza: Iza stakla, koje je počelo 24. oktobra 2019. godine. Ovaj imerzivan način doživljavanja Mona Lize omogućava gledaocima da se približe najslavnijem remek-delu Leonarda da Vinčija kao nikada do sada, u sklopu čuvene retrospektivne izložbe Da Vinčijeve umetničke karijere u Luvru, kao i putem aplikacije VIVEPORT iz bilo kog dela sveta.

Mona Liza: Iza stakla gledaocima nudi novu perspektivu čuvene Da Vinčijeve slike i priliku da dožive uzvišen lični susret sa umetničkim delima u virtuelnom prostoru. Ovo inovativno, interaktivno iskustvo sa slikom Mona Lize omogućava muzeju da na jedinstven novi način ponudi publici širom sveta pristup legendarnom remek-delu Leonarda da Vinčija.

Na početku sedmominutnog imerzivnog iskustva, učesnik se nalazi u Luvrovoj dvorani Salle des États, stalnom domu Mona Lize u muzeju, preko najnovijih naglavnih slušalica VIVE Cosmos kompanije VIVE. Učesnik je najpre smešten iza mnoštva gledalaca ispred slike u galeriji muzeja.

Kako se gužva razilazi, tako se gledalac približava slici, čiji su zaštitno staklo i okvir uklonjeni. Sada kada je sam sa ovim remek-delom, učesnik može da vidi živopisne detalje ove čuvene uljane slike, uključujući teksturu drvene ploče posmatranu kroz sloj boje, kao i naličje ploče, gde gledaoci mogu da osmotre pukotinu u drvetu i njenu restauraciju.

Ovo iskustvo virtuelne stvarnosti kombinuje pokretnu sliku, zvuk i interaktivni dizajn kako bi se osmislio način da se posetioci s velikom zainteresovanošću i s visokim stepenom učestvovanja uvedu u Da Vinčijev svet, kao i da steknu razumevanje o tome šta infracrveno skeniranje legendarnih umetničkih dela može otkriti o modelu sa portreta. Transportovanjem gledaoca kroz vreme, ovo iskustvo otkriva uvid u to kako je ovo umetničko delo originalno nastalo i kako se ono promenilo tokom 500 godina. Narativna komponenta ovog iskustva ruši neke od brojnih mitova o čuvenoj Mona Lizi, otkrivajući više detalja o njenoj odeći i identitetu.

Mona Liza: Iza stakla takođe prikazuje upotrebu likovne tehnike Sfumato, koja je karakterisana brojnim slojevima tanko nanešene boje koji čine prelazak iz senke u svetlost gotovo neprimetnim. Gledalac može da iskusi Da Vinčijev Sfumato efekat ilustrovan u sklopu ovog iskustva kroz lagani dim koji ispunjava prostor i ublažava svetlost. Ovo VR iskustvo takođe otkriva skrivene detalje u originalnom prirodnom pejzažu koji je Leonardo da Vinči naslikao iza modela sa portreta.

Mona Liza: Iza stakla govori o širem značaju osmišljavanja novih načina za interakciju publike sa muzejskim zbirkama i o značaju za institucije koje će prihvatiti ovu inovaciju kao ključni element njihovog izložbenog programa, kako bi dopreli do publike i unutar i izvan muzeja.

Proširena kućna verzija za globalnu publiku dostupna je za preuzimanje na HTC-ovoj neograničenoj usluzi pretplate na VR, VIVEPORT Infinity, zajedno sa drugim vodećim onlajn platformama VR-a, uključujući i mobilni VR na iOS-u i na Androidu. Pored sadržaja koji posetioci mogu videti u muzeju, globalnoj publici pruža se prilika da iskuse kako izgleda poseta Luvru, tako što ulaze kroz legendarnu Piramidu u virtuelni prostor, nakon čega će moći da posete Grand galeriju i da pogledaju sve Da Vinčijeve slike koje se nalaze u Luvru u kolekciji putem VR-a.

Ovo izvanredno iskustvo virtuelne stvarnosti zajednički su omogućili Luvr, HTC i produkcijski studio VR-a Emissive poslujući zajednički, u partnerstvu.

Dominik de Font-Relo (Dominique de Font-Réaulx), direktorka departmana za interpretaciju i kulturno programiranje u Luvru: „Pružanje novih načina pripadnicima javnosti za posmatranje umetničkih dela i za divljenje umetničkim delima u našoj kolekciji je u središtu Luvrove misije. Naše partnerstvo sa korporacijom HTC Vive Arts je odlična prilika da našoj publici po prvi put ponudimo iskustvo virtuelne stvarnosti. Pažljivo razvijanje VR iskustva Mona Lize omogućilo nam je da kombinujemo ekspertizu u Luvru sa digitalnom kreativnošću u korist svih naših posetilaca.”

Viktorija Čeng (Victoria Chang), direktorka kompanije Vive Arts pri HTC-u: „VIVE Arts je ponosna na svoje partnerstvo sa Luvrom radi predstavljanja njihove prve VR izložbe, Mona Liza: Iza stakla. Da Vinči je bio dubokouman i kreativan mislilac koji je unosio novine u disciplinama umetnosti i tehnologije. Virtuelna stvarnost kao suštinski interdisciplinarni posrednik omogućava današnjim praktičarima kreativnosti da prevaziđu granice između polja koja su se nekada smatrala razdvojenim. Korišćenjem VR-a s ciljem da ispričamo priču o ovom renomiranom umetničkom delu i da ga predstavimo u uzvišenom, intimnom okruženju, nadamo se da će posetioci Luvra ovim putem doživeti jedno bogato iskustvo. Takođe smo počašćeni što podržavamo Luvr u njegovoj misiji da svoju kolekciju podeli sa globalnom publikom, i kroz ovo novo iskustvo nadamo se da će više ljudi moći da ostvari interakciju sa ovom slavnom institucijom.”