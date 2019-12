Na tržištu Srbije mBanking Addiko banke je najbolje rangirana bankarska aplikacija

Prema podacima sa Google Play-a i App Stora, i ocenama korisnika ovih platformi, mbanking aplikacija Addiko banke je najbolje rangirana u kategoriji bankarskih aplikacija na tržištu Srbije sa prosečnom ocenom 4,6. Korisnici su ovu ocenu definisali kroz parametre praktičnosti, korisničkog iskustva i interakcije korisnika sa proizvodom.

Usluga Addiko banke koja je predstavljena početkom godine – mKredit – sastavni je deo ovog jedinstvenog mbanking eko sistema koji vremenom raste kroz različite funkcionalnosti i proizvode, u zavisnosti od potreba klijenata za novim digitalnim uslugama. Osim kredita kroz mobilnu aplikaciju, klijenti mogu da podnesu i zahtev za dozvoljeni minus u samo nekoliko klikova. Podnošenje zahteva za mKredit moguće je 24 sata dnevno, a odluka se donosi za nekoliko minuta i bez odlaska u ekspozituru.

Maksimalni iznos kredita je 600.000 dinara, sa periodom otplate od 12 do 60 meseci i fiksnom mesečnom ratom tokom celog perioda otplate. Pozajmica po tekućem računu se odobrava do visine prosečne plate. Korisnik mKredita dokumentaciju u ovom procesu potpisuje unosom personalizovanog PIN-a. Kompletna dokumentacija se čuva u samoj mbanking aplikaciji i dostavlja se klijentu na mejl. Klijenti su posebno prepoznali prednost odobravanja kredita vikendom i za vreme praznika, kada se obavljaju naveće kupovine.

Nepunih godinu dana od kada je pokrenuta ova inovativna usluga, pokazatelj da su klijenti zadovoljni digitalnim uslugama i komunikacijom sa bankom na ovaj način predstavlja i podatak da je preko hiljadu korisnika dobilo mKredit. Addiko banka na ovaj način pokazuje da se svrstava među pionire digitalne transformacije bankarskog tržišta Srbije