Najpametniji uređaji do sada predstavljeni na Lenovo TechLife ‘18

Na godišnjem Tech Life događaju, kompanija Lenovo™ predstavila je seriju novih smart home, laptop i AR uređaja, nastavljajući tradiciju posvećenosti transformaciji tehnologije i korisničkog iskustva, čineći uređaje još jednostavnijim za korišćenje i još produktivnijim za korisnike.

Ova posvećenost je rezultat strategije “Inteligentne transformacije” kompanije Lenovo i nosi etos proizvoda osmišljenih sa svrhom, dizaniranih tako da budu drugačiji od uobičajenih i stvaranja tehnologije koja korisnicima u sadašnjem trenutku pruža tehnologiju budućnosti.

Koncept “Smart Home Vision” se ostvaruje

Lenovo Smart Home Essentials je nova porodica umreženih uređaja koja nudi kompletnu ponudu umreženih uređaja za pametniji, inteligentniji dom. U svetu suviše fragmentisane ponude pametnih uređaja, porodica umreženih kućnih uređaja kompanije Lenovo – i Lenovo Smart Display koja je nedavno predstavljena vesnici su rastućeg višeplatformskog AI ekosistema u kategoriji smart home uređaja.

Lenovo Link app služi kao centralizovani kontrolni centar iz koga se upravlja svim podržanim uređajima, bez potrebe za individualnim aplikacijama namenjenim za svaki uređaj ponaosob. Korisnici mogu kontrolisati posebne grupe uređaja u isto vreme ili ih instruirati na određene akcije u određeno vreme tokom dana. Ne samo da Lenovo Smart Home Essentials uređaji rade uz Google i Amazon® Alexa®1 asistente, već će i sami korisnici biti u mogućnosti da glasovnim komandama jednostavno podese, automatizuju i kontrolišu različite aspekte svojih domova koristeći Lenovo Smart Displey kao svoj kontrolni centar.

Lenovo Smart Essentials uređaji uključuju:

Lenovo Smart Plug – jednostavan uređaj malih gabarita koji se može povezati na bilo koju utičnicu, omogućavajući kontrolu nad bilo kojim kompatibilnim uređajem koji je povezan na njega.

pametan sistem za nadzor koji vam omogućava da uživo pratite video snimke unutar vašeg doma – čak i tokom noći – putem noćnog moda sa infracrvenim zracima. Ugrađeni mikrofon i zvučnici omogućavaju dvosmernu audio komunikaciju Lenovo Smart sijalica – pametna sijalica koja omogućava daljinsko upravljanje i personalizovano osvetljenje – putem Lenovo Link aplikacije možete prilagođavati temperaturu boje i jačinu svetla ili ga uključivati i isključivati gde god da se nalazite i u bilo koje vreme.

Lenovo Smart Essentials set proizvoda biće dostupan od novembra u SAD-u, a nešto kasnije i na ostalim tržištima, uključujući i EMEA regiju9 . Očekuje se da će Lenovo Smart Display biti dostupan u Australiji i Velikoj Britaniji od oktobra9.

Najbolje što dizajn i inovacije mogu da ponude dolazi u okviru nove Yoga™ PC porodice

Premijum Yoga PC portfolio objedinjuje vrhunski kvalitet izrade, značajne inovacije i impresivnu zabavu za pojedinačne korisnike koji su uvek u pokretu i očekuju moćne preformanse svojih uređaja. Zasnovan na Intel® Core™ procesoru osme generacije, Yoga C930 je Lenovo flegšip 2u1 laptop namenjen pojedinačnim korisnicima koji je baziran na Windows® 10 sistemu. Ovaj uređaj poseduje prvi rotirajući sound bar uz Dolby Atmos® sistem zvučnika2 koji su posebno dizajnirani da reprodukuju snažan ambijentalni zvuk. Ovaj uređaj podržava i Dolby Vision™ HDR kvalitet zvuka. Yoga C930 poseduje i olovku koja ima sopstveno ležipte za punjenje i omogućava još intuitivniju produktivnost. Mikrofoni dalekog dometa omogućavaju da Cortana® i Alexa asistenti na Yoga930 laptopu prepoznaju glasovne komande sa četiri metra udaljenosti, čak i u modu mirovanja.

Novi Yoga Book C930 je prvi laptop sa dva ekrana u svetu sa podrškom za E Ink modalitet koji pomera granice produktivnosti prenosnih uređaja. Praktični E Ink ekran pretvara se u dinamičnu, prilagodljivu tastaturu sa podrškom za više jezika, digitalnim papirom za beleške ili skiciranje, pa čak i eReader opcijom na dodir dugmeta. Sve ovo je kombinovano sa performansama operativnog sistema Windows 10 i Intel Core procesorom u ultra tankom i ultra laganom kućištu sa snažnom i izdržljivom baterijom.

Kao prvi uređaj koji se zasniva na najnovijoj Qualcomm® Snapdragon™ 850 Mobile Compute platformi, tanki i lagani model Yoga C630 WOS kombinuje moć i produktivnost Windows 10 operativnog sistema sa odlikama pametnog mobilnog telefona. Namenjen savremenoj generaciji koja je uvek u pokretu, ovaj uređaj poseduje ugrađen LTE Advanced Pro5 koji omogućava cak 25+ sati lokalnog reprodukovanja video zapisa. Yoga C930 i Yoga Book C930 će biti dostupni u EMEA regionu od kraja septembra sa početnom cenom od 1,499 € (uključujući i pdv ) i 999€ (uključujući i pdv). Yoga C630 WOS će biti dostupan u novembru sa početnom cenom od 999 € (uključujući pdv).

Turbo poduktivnost sa novim ThinkPad X1 Extreme

Novi tanki i elegantni Lenovo ThinkPad X1 Extreme će omogućiti korisnicima da obavljaju intenzivne zadatke zahvaljujući diskretnoj NVIDIA® GeForce® grafici i najnovijim Intelovim Intel Core procesorima koji poseduju integrisan Gigabit Wi-Fi, a uključuju Core i9.11. Podrška za više monitora omogućava multitasking , a RapidCharge tehnologija puni bateriju do 80 procenata u samo 60 minuta.

Njegov ekran rezolucije 4K, sa stoprocentnim Adobe RGB prikazom boja sa Dolby Vision HDR i Dolbi Atmos zvukom postavljaju standarde za kreiranje sadržaja na ovom uređaju. Inovativne bezbednosne funkcije uključuju ThinkShutter poklopac kamere, Windovs Hello ™ tehnologiju prepoznavanje lica i čitač otisaka prstiju. ThinkPad X1 Ektreme će biti dostupan u EMEA regionu u septembru sa početnom cenom od 1,695 € (bez PDV-a).

“Uzbuđeni smo što vidimo nove uređaje koji objedinjuju neverovatne performanse, povezivost, intuitivna glasovna iskustva i efikasnost baterije zahvaljujući najnovijoj osmoj generaciji Intel Core procesora”, rekao je Chris Walker, potpredsjednik Client Computing grupe u kompaniji Intel. “Intel i Lenovo imaju dugu istoriju saradnje koja je rezultirala neverovatnim inovacijama za prenosive računare što se i primećuje sa ovom novom linijom uređaja.”

Novi Star Wars™: Jedi Challenges dobija Dark Side ekspanziju i limitiranu seriju Kylo Ren Lightsaber uređaja

Na radost fanova, Star Wars: Jedi Challenges dobija Dark Side ekspanziju, novo i besplatno ažuriranje koje fanovima omogućava nove izazove kao što su Kylo Ren – izaziva Yodu, Rey i još toga u AR sekciji. Ova ekspanzija će biti dostupna kao besplatno ažuriranje tokom zime.

Slaveći dostupnost novih sadržaja za “Tamnu stranu”, u pripremi je i ograničena serija Lightsaber kontrolera modelovanih po legendarnom oružju Kila Rena u filmovima. Ovaj dodatak će biti dostupan na odabranim tržištima tokm zime. U SAD je očekivana cena 99,99 dolara a proizvod će moći da se kupi u Lenovo online prodavnici i još 9 odabranih on-line prodavnica. Kontroler je u potpunosti kompatibilan sa svim sadržajima u aplikaciji Jedi Challenges.

Dofatne informacije o proizvodima, blogovima, video materijalima, podkastu i infograficima dostupne su na Lenovo Storyhub stranici.

Drugi novi Lenovo proizvodi koji su danas predstavljeni podrazumevaju:

Yoga S730 – Vrhunski laptop napravljen da bude ultra prenosiv i pruži vrhunske performanse, novi Yoga S730 nudi do 10 sati autonomije baterije, brzo punjenje, Dolby Vision, Dolby Atmos zvučnike i najnoviju 8. generaciju Intel Core i7 procesora. Očekuje se krajem oktobra u EMEA regionu sa početnom cenom od 999 evra (uključujući pdv).

Yoga Chromebook™ – Novi premijum Chromebook poseduje neverovatan ekran koji oduzima dah, rezolucije do 4K, gotovo bez ivica, osetljiv na dodir koji je uparen sa performansama osme generacije Intel Core procesora, SSD skladišnim prostorom, DDR4 memorijom i pruža do 10 sati autonomije baterije. Očekuje se krajem oktobra u EMEA regionu sa početnom cenom od 799€ (uključujući PDV).

Lenovo Chromebook C330 – Nudeći najnovije multimedijalne sadržaje visoke definicije, Lenovo Chromebook C330 poseduje IPS ekran osetljiv na dodir i podršku za upravljanje sa do 10 tačaka za jednostavno gledanje u šator, tablet , uspravnom ili laptop režimu korišćenja. Omogućava automatsku nadogradnju kako bi zaštitio korisnike od najnovijih malvera dok pruža sjajne performanse u svakodnevnom radu zahvaljujući moćnom procesoru sa integriranom grafikom i eMMC memorijom – sve do 10 sati trajanja baterije. Očekuje se u novembru u EMEA regionu, sa početnom cenom od 349€ (uključujući PDV).

Lenovo Chromebook S330 – Sa FHD rezolucijom i IPS ekranom bez odbljeska koji gotovo da ne poseduje ivice i jednostavnom uživanju u multimedijalnim sadržajima, Lenovo Chromebook S330 je osmišljen tako da uvek bude savremen. Ima LPDDR3 memoriju, dodatnih 100GB cloud prostora i eMMC memoriju za brzo podizanje sistema i multitasking. Očekuje se tokom novembra u EMEA regionu s početnom cenom od 279 € (uključujuči pdv).

Lenovo L27m Monitor – Sa Full HD ekranom dijagonale 27 inča i podrškom za široki prikaz bez ivica, ovaj uređaj može da napaja vaše uređaje, smanjujući nered koji čine bespotrebni kablovi i istovremeno omogućujući brz i jednostavan prenos podataka i povezivanje preko jednog kabla sa svestranim USB-Tipe-C portom. Očekuje se krajem novembra u EMEA regionu sa početnom cenom od 279€ (uključujući pdv).

Lenovo Legion Y530 Laptop sa NVIDIA GeForce GTX 1060 unapređenjem– Tanak i elegantan uređaj namenjen ljubiteljima igrica koji su u pokretu, ovaj laptop vrhunskih performansi poseduje osmu generaciju Intel Core procesora koju podržava

NVIDIA GeForce GTKS 1060 grafički procesor. Očekuje se u oktobru u EMEA regionu, sa početnom cenom od 1399 € (uključujući pdv).