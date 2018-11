Najpopularniji Viber čet botovi

Ako volite brzu i bezbrižnu komunikaciju, osmišljenu da vas zabavi i informiše, onda ćete u Viber čet botovima naći novog prijatelja za predstojeće hladne dane.

Čet botovi su, ukratko, računarski programi za pojednostavljenu komunikaciju i čiji je cilj da olakšaju život ljudi pružanjem informacija i odgovaranjem na pitanja samo jednim klikom.

Najčešće ih koriste poznati brendovi i organizacije kako bi angažovali ciljnu javnost, potencijalne i postojeće potrošače, na ličnom i angažovanom nivou, u novoj dvosmernoj vezi između brendova i potrošača koja je nedostajala.

Popularnost čet botova desila se sa porastom popularnosti aplikacija za razmenu poruka. Istraživanje je pokazalo da je preko 66% korisnika već koristilo ove aplikacije za komunikaciju sa kompanijama i organizacijama. Na Viberu možete pronaći hiljade čet botova koji pokrivaju različita interesovanja, poput sporta, muzičkih festivala, recepata, mode i drugih. Komunikacijom sa izabranim čet botom sigurno ćete pronaći informaciju koja vam je potrebna, kratak savet, ili čak dobiti ekskluzivni uvid u određenu temu.

Za vas smo izabrali top 3 najinteresantnijih čet botova na Viberu:

Postanite Viber navijač Barse

Prošle godine, FK Barselona i Viberova matična kompanija Rakuten najavili su partnerstvo koje uključuje Viber kao zvanični kanal za komunikaciju ovog voljenog kluba. Saradnja je donela ekskluzivne stikere i nekoliko uzbudljivih nagradnih igara.

Zvanični Barsa bot nudi šansu da pogađate rezultate svakog meča, glasate za najboljeg igrača nakon što sudija svira kraj, sakupljate poene i osvajate nagrade. Svakog meseca, jedan srećni znalac osvaja titulu “Barsa navijač meseca” i neku od fenomenalnih nagrada. Nakon što sakupite svoje poene, možete da se pohvalite prijateljima i pokažete svoje veštine: jednom kada podelite svoju prognozu sa prijateljima, kreira se automatska tabela uživo u vašem grupnom četu, u kojoj možete da pratite međusobne bodove i svake nedelje saznate ko je bio najuspešniji.

Forksy

Svakodnevno praćenje ishrane i zapisivanje svega što unesemo tokom dana može biti naporno i, da budemo iskreni, nešto na šta će se mnogi od nas teško obavezati. Forksi bot pomaže da se hranimo zdravo, dok pratimo svoj dnevni kalorijski zbir. Jednostavnim unošenjem onoga što ste pojeli ili popili, Forksi obračunava ukupne kalorije, savetuje u vezi sa hranljivim sastojcima, predlaže bolje alternative i kreira lični dnevnik svih unosa, pomažući korisnicima da ostanu svesni svoje dnevne ishrane i održe zdrav način života.

Tech Talk

Poslovne vesti, novosti o igricama, aplikacijama, trendovima, botovima i još mnogo toga za tech entuzijaste. Tech Talk čet bot vam redovno ažurira vesti o aktuenostima u svetu IT i biznisa, a čak možete i da prilagodite vesti koje vas najviše ineteresuju.

Požurite i isprobajte ove čet botove, budućnost komunikacije vas već čeka na Viberu!