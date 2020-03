Napredne tehnologije omogućuju bolje i preciznije praćenje zdravstvenih parametara uz pomoć HONOR MagicWatch 2 pametnog sata

Komapnija HONOR, jedan od vodećih svetskih tehnoloških brendova, predstavila je nedavno svoj najnoviji model pametnog sata – HONOR MagicWatch 2, uređaj koji je u izuzetno kratkom vremenskom roku izazvao velike interesovanje kod ljubitelja pametnih uređaja. Kao sastavni deo svoje IoT (Internet of Things) strategije, HONOR MagicWatch 2 pametni sat demonstrira posvećenost brenda inovacijama i viziju okrenutu ka budućnosti povezanog sveta. Pomoću naprednih tehnologija ugrađenih u ovaj uređaj, korisnicima je omogućeno da svakog dana precizno i kvalitetno prate neke od svojih vitalnih zdravstvenih parametara.

Jedan od osnovnih postulata kompanije jeste da korisnicima obezbedi inovativne, atraktivne i kvalitetne uređaje, a HONOR MagicWatch 2 predstavlja oličenje ovih postulata. On može uraditi mnogo više od jednostavnog pokazivanja vremena.

Minimalistički i ergonomski dizajn sata jasno ukazuju na kreativnost i slobodu koju su dizajnerski timovi imali prilikom stvaranja ovog uređaja. HONOR MagicWatch 2 poseduje jedno 3D staklo i izuzetno tanko kućište od 9,4 mm, koje jasno oslikava filozofiju ovog brenda „Manje je više“. U cilju postizanja elegantnijeg i čistijeg dizajna, HONOR MagicWatch 2 je morao da prođe čak 40 koraka obrade.

Napredne tehnologije omogućuju bolje i preciznije praćenje zdravstvenih parametara

Sa ciljem podizanja oblasti personalizovanog zdravlja na viši nivo, kompanija HONOR opremila je svoj novi pametni sat tehnologijama koje korisnicima omogućuju praćenje zdravstvenih parametara i uvid u rezultate u realnom vremenu.

Opremljen HUAWEI TruSleep™2.0, HUAWEI TruRelax™, and HUAWEI TruSeen™ 3.5 tehnologijama, HONOR MagicWatch 2 predstavlja idealnog „savetnika“ koji korisnicima omogućuje da žive zdravije i unaprede kvalitet svog života. Sve napredne i dobro osmišljene funkcije su od velike koristi u optimizaciji svakodnevne rutine.

Praćenje otkucaja srca – HUAWEI TruSeen™ 3.5

HUAWEI TruSeen™ 3.5 koristi PPG (fotopletismografske) senzore koji pomoću tehnologije zasnovane na svetlosti utvrđuju stopu protoka krvi koja kontroliše pumpanje srca. To je čini boljim rešenjem za korisnike koji žele da prate otkucaje srca u realnom vremenu. Kada otkucaji srca premaše 100 otkucaja u minuti ili kada su ispod 50 otkucaja u minuti tokom 10 uzastopnih minuta neaktivnosti, obaveštenje o tome se pojavljuje na ekranu sata. Svim detaljnim informacijama o otkucajima srca u realnom vremenu može se pristupiti preko Huawei Health aplikacije.

Pored toga, HONOR MagicWatch 2 demonstrira preciznost koja je vodeća u industriji u oblasti praćenja otkucaja srca u svim režimima treninga. Može pratiti otkucaje srca 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, na osnovu granice koju odrede korisnici i može oglasiti alarm kada se ispolji abnormalan rad srca. Sa prilagodljivim algoritmom za unapređenje prijema signala, HONOR MagicWatch 2 takođe dobro radi ispod vode kako bi omogućio praćenje otkucaja srca tokom plivanja.

Praćenje sna – HUAWEI TruSleep™ 2.0

HUAWEI TruSleep™ 2.0 je tehnologija za praćenje sna može oceniti kvalitet sna korisnika pomoću senzora ubrzanja sa šest osa, praćenja otkucaja srca u realnom vremenu, analize kvaliteta disanja i big data analize. Trenutno postoji više od 10 miliona korisnika koji koriste ovu tehnologiju za praćenje i unapređenje kvaliteta sna.

HUAWEI TruSleep™ 2.0 može precizno utvrditi REM fazu, plitak san, lak san, rano ustajanje, sanjanje, kao i nepravilne obrasce spavanja. Može obezbediti više od 200 odgovarajućih predloga prilagođenih korisnicima za njihove navike spavanja, kako bi unapredili kvalitet sna. Infracrveno praćenje je takođe dostupno kako bi se osiguralo da se praćenje sna tokom cele noći, bez ikakvih uznemiravanja.

Praćenje stresa – HUAWEI TruRelax™

Uz pomoć HUAWEI TruRelax™ tehnologije, sat može primetiti korisnikov nivo stresa i pokazati da li je on povećan tokom dnevnih aktivnosti, pomažući im da rasteretite dušu i telo. Ovo je omogućeno uz pomoć HRV (varijabilnost otkucaja srca) algoritma koji se meri pomoću varijacije intervala od otkucaja do otkucaja. Viši HRV označava spremnije i zdravije srce i predstavlja snažan pokazatelj stanja srca u određenom vremenskom periodu. HONOR MagicWatch 2 omogućuje izuzetno precizno upravljanje stresom, dok su korisnicima dostupne i vežbe disanja kako bi ublažili stres. (Praćenje stresa je dostupno samo na Android uređajima)

Prilagođeni dizajn čini sat elegantnim i ličnim

Kako bi omogućila korisnicima da budu jedinstveni, kompanija HONOR obezbedila je višestruke opcije za dizajn lica sata, tako da korisnici na ekran svog sata mogu da postave lične fotografije, ili fotografije svojih najbližih, savršeno se prilagođavajući njihovom stilu i ličnosti. Pored toga, HONOR MagicWatch 2 ima mogućnost zamene kaiša, pri čemu korisnici mogu da biraju između različitih modela napravljenih od elastične gume ili kože, prilagođavajući se ličnom stilu korisnika.

Baterija koja traje čak 14 dana

Jedan od najvećih izazova pri dizajniranju nosivih uređaja jeste kratko trajanje baterije. HONOR je rešio ovaj problem dizajnom sa niskom potrošnjom energije, koje je omogućeno zahvaljujući Kirin A1 procesoru, prvom samostalno razvijenom nosivim čipom sa efikasnim Cortex-M7 procesorom. Jedna od najinteresantnijih karakteristika ovog uređaja jeste pametni režim za uštedu energije. On omogućuje HONOR MagicWatch 2 pametnom satu da utvrdi šablone korišćenja i osmisli najbolja podešavanja za optimalno trošenje baterije.