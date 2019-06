Nokia 2.2 – najnovija dostignuća u oblasti veštačke inteligencije i Android po pristupačnoj ceni

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je novi Nokia 2.2 telefon. Novi model korisnicima pruža sofisticirane funkcije za fotografisanje pri slabom osvetljenju koje pokreće veštačka inteligencija kao i aplikaciju Google Assistant dostupnu samo jednim pritiskom na dugme. Nokia 2.2 je prvi Nokia pametni telefon druge serije koji je deo Android One programa, donoseći najnovije Android iskustvo na modernom ekranu dijagonale 5,7 inča koji ima diskretni selfie-notch. Ovaj model se isporučuje sa Android 9 Pie sistemom i spreman je za Android Q, što znači da će tokom dve godine dobijati ažuriranja operativnog sistema i tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, obezbeđujući korisnicima pristup poslednjim Android inovacijama.

Juho Sarvikas direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio:

“Verujemo da vrhunske industrijske inovacije treba da budu dostupne svima. Sa Nokia 2.2 telefonom donosimo najnovija iskustva koja pruža tehnologija veštačke inteligencije većem broju ljudi nego ikada pre. To podrazumeva funkciju kao što je biometrijsko otključavanje prepoznavanjem lica koja omogućava dodatnu bezbednost vašeg telefona, opcije fotografisanja podržane tehnologijom veštačke inteligencije, aplikacije kao što su Google objektiv i Google Assistant koji se aktivira pritiskom na dugme i menja način na koji fanovi komuniciraju sa svojim telefonom. Nokia 2.2 se priključuje našoj Android One porodici, i kao svi Nokia pametni telefoni, nudi iskustvo koje postaje sve bolje. Uz dve godine ažuriranja operativnog sistema i tri godine zagarantovanih mesečnih bezbednosnih ažuriranja, Nokia 2.2 je spremna za Android Q i vremenom postaje sve bolja.”

Fotografisanje u uslovima slabe osvetljenosti podržano veštačkom inteligencijom i tehnologija koja vam olakšava svakodnevicu

Nokia 2.2 beleži detaljne fotografije čak i u uslovima slabe osvetljenosti uz pomoć opcija fotografisanja koje su podržane tehnologijom veštačke inteligencije. Korišćenjem naprednih algoritama, kamera istovremeno beleži više fotografija i spaja ih u jednu svetliju fotografiju sa izraženijim bojama i većim dinamičkim opsegom. HDR fotografija beleži jarke boje sa većim dinamičkim opsegom na svakom snimku. Svaka fotografija može biti posebna uz opcije u aplikaciji Google slike, kao što su Colour Pop, Colourise i Beautify, koje pokreće veštačka inteligencija

Osim ovoga, fanovima su dostupni i najnoviji tehnološki trendovi kao što su funkcija otključavanja prepoznavanjem lica i Google objektiv. Nokia 2.2 je jedan od prvih telefona u svojoj kategoriji koji dolazi sa funkcijom biometrijskog otključavanja prepoznavanjem lica, koja omogućava jednostavno otključavanje telefona. Za razliku od ostalih telefona istog cenovnog ranga, napredno otključavanje prepoznavanjem lica koje pokreće veštačka inteligencija koristi algoritme dubinskog učenja i detekciju živosti za precizno i bezbedno iskustvo. Google objektiv omogućava korisnicima da pretraže sve što ih zanima. Dovoljno je da usmere objektiv kamere na objekat koji ih interesuje kako bi dobili dodatne informacije o njemu.

Nokia 2.2 takođe nudi najnovije trendove kada je reč o dizajnu ekrana, uz displej od ivice do ivice koji sadrži diskretni selfie-notch. HD+ ekran od ivice do ivice dijagonale 5,71 inča omogućava lako korišćenje jednom rukom. Nokia 2.2 telefon pokreće četvorojezgarni MediaTek A22 CPU čipset, koji je dizajniran da omogući optimizaciju baterije.

Nokia 2.2 fanovima pruža šansu da se izraze, uz promenljive Nokia Xpress-on maske. Za izradu maski korišćena je nano tehnologija koja omogućava vrhunski izgled u raznovrsnim bojama. Nokia Xpress-on maske se jednostavno menjaju i dostupne su u prljavo roze, ledeno plavoj i jako zelenoj boji.

Brz pristup Google Assistant-u sa namenskim dugmetom

Nokia 2.2 korisnicima pruža ono najbolje od Google Assistant-a sa namenskim Google Assistant dugmetom. Izdajte naredbe, obavljajte pozive i dobijte odgovore na vaša pitanja brže nego ikada ranije. Pristupite Google Assistant-u jednostavnim pritiskom na taster, a dugim pritiskom na taster postavljajte složenije upite.

Nokia telefoni postaju sve bolji

Nokia 2.2 je prvi Nokia pametni telefon druge serije koji je deo Android One programa. Donoseći najnovija Android i Google iskustva Nokia 2.2 telefon je spreman za Android Q sistem.

Nokia 2.2 dolazi sa Android 9 Pie sistemom i odmah je spreman za korišćenje. Ovaj model nudi pristup opcijama Digitalnog blagostanja kao što su tajmer za aplikacije, režime Smanjenje osvetljenosti ekrana i Ne uznemiravaj. Korisnici imaju mogućnost da prate upotrebu korišćenja uređaja i isključe sve što ih prekida kada žele da se odmore. Druge opcije kao što su Slices i Akcije aplikacija predviđaju vaš naredni korak i omogućavaju da brže obavljate svaki sledeći zadatak. Osim toga, funkcija Prilagodljive baterije ograničava korišćenje baterije na aplikacije koje ne koristite često.

Ovaj model se pridružuje sveobuhvatnoj liniji Nokia telefona koji su deo Android One porodice, što znači da korisnicima pruža poslednje Android inovacije i softversko iskustvo. Nokia pametni telefoni koji su deo Android One programa nude korisnicima fenomenalno skladište i dobar životni vek baterije, dolaze sa tri godine mesečnih bezbednosnih zakrpa i dva veća ažuriranja operativnog sistema. Kao i ostali Nokia pametni telefoni, Nokia 2.2 dolazi bez dodatnih blotvera, promena korisničkog interfejsa ili skrivenih procesa koji troše bateriju i zauzimaju prostor.

Dostupnost

Nokia 2.2 telefon je dostupan u boji čelika i volfram crnoj boji po ceni od 99€ koja je podložna PDV-u, drugim dažbinama i prilagođavanjima lokalne valute.