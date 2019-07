Nokia 3.2 dostupna u Srbiji

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je dostupnost Nokia 3.2 telefona u Srbiji.

Nokia 3.2 telefon svim fanovima u Srbiji donosi veliki HD+ ekran i bateriju koja traje do dva dana, a sve to pokreće najnovije Android 9 Pie iskustvo.

Vrhunski ekran, naprednije performanse i baterija koja traje do dva dana

Nokia 3.2 poseduje veću bateriju od mnogih premium pametnih telefona, koja kombinuje efikasan hardver sa softverskom genijalnošću. Opcija Prilagodljive baterije, koja je predstavljena na Android 9 Pie sistemu, upravlja pozadinskim aplikacijama koristeći tehnologiju veštačke inteligencije tako što uči preferencije korisnika i prilagođava potrošnju energije za određene aplikacije i procese. Baterija ovog telefona može da traje i do dva dana. Nokia 3.2 poseduje impresivan HD+ ekran dijagonale 6,26 inča, što znači da će korisnici u potpunosti moći da uživaju u omiljenim filmovima, emisijama i strimovima.

Nokia 3.2 telefon pokreće Qualcomm® Snapdragon™ 429 platforma, što znači da će ovaj model jednostavno obavljati sve zadatke. Nokia 3.2 je jedan od prvih Nokia telefona koji dolazi sa notifikacionim svetlom – dugme za aktivaciju suptilno svetli kada postoje notifikacije koje korisnik treba da pogleda.

Personalizovano iskustvo: Što ga više koristite, više uči

Predstavljajući Google Assistant dugme, Nokia 3.2 menja način interakcije sa pametnim telefonom.

Jednostavnim pritiskom na taster pristupite Google pomoćniku i izdajte naredbe, obavljajte pozive, slušajte muziku i dobijte odgovore na vaša pitanja brže nego ikada ranije. Duplim pritiskom na taster dobijate vizuelni pregled vašeg dana sa inteligentnim predlozima i personalizovanim informacijama, uključujući informacije o saobraćaju i rasporedu u vašem kalendaru tako da više nikada ne propustite nijedan sastanak. Dugim pritiskom na taster aktiviraćete walkie-talkie režim za duže upite, koji omogućava da vas Google pomoćnik sluša dok ne opustite pritisak.

Tehnologija veštačke inteligencije pokreće veliki broj funkcija na Nokia 3.2 telefonu, uključujući funkciju otključavanja putem prepoznavanja lica koja pruža brz i jednostavan način da otključate svoj pametni telefon. Takođe, ekskluzivne funkcije Google pomoćnika omogućavaju brže pokretanje aplikacija, uključujući i pokretanje aplikacije za kameru. Nokia 3.2 takođe omogućava pristup Google pomoćniku bez otključavanja telefona ukoliko to korisnici odaberu u svojim podešavanjima. Korisnici će biti u mogućnosti da obavljaju svakodnevne zadatke kao što su podešavanje tajmera, zakazivanje podsetnika, puštanje muzike ili postavljanje pitanja.

Čist, bezbedan i ažuriran Android 9 Pie podržan Android One programom

Nokia 3.2 dolazi sa Android 9 Pie sistemom i odmah je spreman za korišćenje. Ovaj model se pridružuje sveobuhvatnoj liniji Nokia telefona koji su deo Android One porodice, što znači da korisnicima pruža poslednje Android inovacije i softversko iskustvo. Nokia pametni telefoni koji su deo Android One programa nude korisnicima fenomenalno skladište i dobar životni vek baterije, dolaze sa tri godine mesečnih bezbednosnih zakrpa i dva veća ažuriranja operativnog sistema.

Android 9 Pie sistem sadrži funkcije podržane veštačkom inteligencijom koje omogućavaju da vaš uređaj bude pametniji, brži i da se prilagodi vašim potrebama dok ga koristite. Na ovakav način vaše iskustvo korišćenja pametnog telefona vremenom postaje sve bolje. Funkcija Prilagodljive baterije ograničava potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često, a Akcije aplikacija predviđaju vaš naredni korak i omogućavaju da još brže obavite vašu sledeću akciju. Ove funkcije dodatno unapređuju funkcionalnost vašeg uređaja i sveukupno Android iskustvo.

Nokia 3.2 će tokom tri godine dobijati mesečne bezbednosne zakrpe i dva veća ažuriranja operativnog sistema, kako je garantovano Android One programom. Kao dodatak tome, Google Play Protect skenira preko 50 milijardi aplikacija dnevno i štiti vaš telefon od malvera, što Nokia 3.2 čini jednim od najbezbednijih telefona na tržištu. Ovaj model dolazi sa inovativnim servisima kao što su Google pomoćnik, koji će vam pomoći prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka, i Google slike sa besplatnim neograničenim visokokvalitetnim skladištem za fotografije.