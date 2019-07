Nokia 3 dobija ažuriranje za Android 9 Pie

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, ispunjava svoje obećanje o pametnim telefonima koji nastavljaju da budu sve bolji, i najavljuje da korisnici Nokia 3 telefona dobijaju ažuriranje* za Android 9 Pie.

Na ovaj način kompanija širi svoj portfolio Nokia pametnih telefona koje pokreće najnoviji Android operativni sistem, donoseći aktuelne Google inovacije na ukupno 19 pametnih telefona.

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio: “Usredsređeni smo na dovođenje najnovijeg Android iskustva svim fanovima Nokia telefona kroz sve cenovne segmente. Sa radošću najavljujem da je nadogradnja za Android 9 Pie dostupna na Nokia 3 telefonu. To znači da korisnici mogu očekivati najaktuelnija iskustva i inovacije koje dolaze iz kompanije Google, čak i u segmentu pristupačnih modela. Našim korisnicima smo obećali iskustvo korišćenja pametnog telefona koje nastavlja da bude sve bolje i radosni smo što uspešno ispunjavamo ovo obećanje.”

Android 9 Pie nadogradnja na Nokia 3 telefon donosi inovacije koje pokreće veštačka inteligencija, uštedu vremena, unapređenu dužinu trajanja baterije, prilagođeno osvetljenje ekrana, kao i alate za digitalno blagostanje.

Ključne karakteristike Android 9 Pie sistema:

Slices – Identifikuju relevantne informacije o omiljenim aplikacijama i omogućavaju lakši pristup istim kada je to potrebno

Prilagodljiva Baterija – Koristi dubinsko učenje za razumevanje načina upotrebe telefona i raspoređuje korišćenje snage baterije na najčešće korišćene aplikacije

Prilagodljivo osvetljenje – Automatski prilagođava osvetljenje ekrana tako što uči na koji način korisnik upotrebljava različite postavke

Nova sistemska navigacija – sadrži jedan početni taster koji pruža inteligentna predviđanja i predloge

Digitalno blagostanje – Daje vam potpunu sliku o vašim digitalnim navikama i pruža mogućnost da se isključite kada god to poželite